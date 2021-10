Soudan : l'émissaire de l'ONU a rencontré le général al-Burhane et le Premier ministre limogé

Volker Perthes "a rencontré le général al-Burhane pour discuter des développements récents" au Soudan, a déclaré le porte-parole lors de son point-presse quotidien, en réponse à des questions sur le coup d'Etat militaire.

Il lui "a réaffirmé" les évolutions réclamées par l'ONU, à savoir "un retour au processus de transition" en vertu des documents constitutionnels et "bien sûr une libération immédiate de tous ceux qui ont été arbitrairement arrêtés", a ajouté Stéphane Dujarric.

[Le Premier ministre] n'est pas libre de ses mouvementsVolker Perthes, émissaire de l'ONU

L'émissaire de l'ONU a aussi eu "l'occasion, il y a peu, de rencontrer le Premier ministre Hamdok dans sa résidence où il reste sous bonne garde", a-t-il aussi indiqué.



"Il est en quelque sorte assigné à résidence. Il n'est pas libre de ses mouvements et il devrait l'être", a fait valoir le porte-parole, sans donner plus de détails sur les entretiens avec le général al-Burhane et le Premier ministre limogé par l'officier.