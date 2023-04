Soudan : la difficile opération d'évacuation des ressortissants étrangers

Situation de guerre à Khartoum

Des combats intenses entre l'armée régulière du général Abdel Fattah al-Burhane et les paramilitaires des Forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdane Daglo se tiennent dans les rues de la capitale soudanaise depuis le 15 avril



De nombreux civils ont fui à l'étranger. 10.000 à 20.000 personnes, surtout des femmes et des enfants, sont passés au Tchad voisin, selon l'ONU.



Dans un appel commun, plusieurs pays occidentaux via leurs amabassades ont publié une déclaration concernant le Soudan le 19 avril. "Précisément, nous demandons aux parties au conflit de respecter de manière stricte leurs obligations en vertu du droit international de protéger les civils, les diplomates et les acteurs humanitaires".

Un appel à un cessez-le-feu humanitaire, immédiat et sans condition à l’occasion de la fête de l’Aïd du 21 avril a été lancé lors d'une réunion internationale pour la résolution de la crise soudanaise.

L'ONU ordonne une évacuation, impossible pour l'heure

Selon la publication Africa Intelligence, le bureau Afrique des Nations unies a ordonné, en interne, l'évacuation de son personnel hors du pays, "dans la mesure du possible." Une opération impossible à mener pour l'heure compte tenu des combats qui se tiennent à proximité de l'aéroport de Khartoum. D'autant que l'espaca aérien soudanais est clos depuis le début des hostilités.



Plusieurs centaines d'agents onusiens se trouvent actuellement dans la capitale soudanaise.

Les Etats-Unis envoient des renforts

Les Etats-Unis dépêchent des militaires dans la région du Soudan pour faciliter une éventuelle évacuation du personnel de leur ambassade, dans le contexte des combats entre l'armée soudanaise et les paramilitaires à Khartoum, a annoncé jeudi le Pentagone. "Nous envoyons des forces supplémentaires dans la région pour sécuriser et faciliter l'éventuel départ du Soudan du personnel américain de l'ambassade, au cas où les circonstances l'imposeraient", a indiqué le Pentagone dans un communiqué. Le nombre de soldats impliqués n'est pas précisé.

Sous couvert d'anonymat, un haut responsable américain a affirmé que les troupes américaines supplémentaires seraient déployées à Djibouti, petit Etat stable de la Corne de l'Afrique.

Le Canada se prépare

Selon le quotidien canadien, Le Devoir, le gouvernement du Canada se prépare à une éventuelle évacuation du personnel de son ambassade au Soudan. La représentation diplomatique canadienne située à Khartoum, la capitale, est fermée depuis le début de la semaine en raison des combats de rue.

Au moins 1500 Canadiens au Soudan se sont enregistrés en ligne auprès des autorités, mais selon ces dernières ce chiffre ne serait pas entièrement représentatif. La ministre des Affaires étrangères canadienne Mélanie Joly a déclaré jeudi à CBC NEWS que l'évacuation des ressortissants canadiens était "pour le moment impossible".

La France affrète des avions à Djibouti

Plusieurs centaines de Français se trouvent au Soudan selon les autorités françaises qui ne donnent pas plus de précision. Le ministère des Affaires étrangères français demandent à ses ressortissants "de rester confinés chez eux, puisque les combats rendent dangereux toute circulation, à ce stade, à Khartoum." Une cellule de crise a été mise en place dès le déclenchement des combats.

Paris réfléchit également aux mesures à prendre dans le cas où la situation dégénèrerait encore. Selon le quotidien Ouest France, deux avions A400M et C130 ont pris la direction de Djibouti, mercredi 19 avril.



Le quotidien précise, en outre, que des troupes militaires, en plein exercice Orion, ont été prévénues d'un possible départ vers le Soudan.

La Corée du Sud et le Japon vont évacuer leurs ressortissants

Le ministère sud-coréen de la Défense a fait savoir, vendredi 21 avril, qu'il enverrait un avion de transport militaire C-130J et des soldats pour évacuer les Sud-Coréens. Ces moyens seront placés en veille dans une base américaine voisine, à Djibouti, pour pouvoir mener à bien l'évacuation. "Les combats au Soudan se poursuivent et l'aéroport international de Khartoum dans la capitale, où nos ressortissants sont situés, est fermé", a expliqué le ministère dans un communiqué.



Le même jour, le président sud-coréen, Yoon Suk Yeol, a lancé un appel aux responsables pour la mise en sécurité de leurs concitoyens après avoir reçu des informations indiquant une possible détérioration de la situation au Soudan dans les jours à venir, selon son bureau.

26 Sud-Coréens dont du personnel diplomatique doivent être évacués, selon le ministère sud-coréen des Affaires étrangères.

Pour leur part, les Forces japonaises d'autodéfense (SDF) ont annoncé qu'un avion de transport C-130 était parti pour Djibouti. L'objectif de cette mission est "d'effectuer rapidement les préparatifs nécessaires pour transporter le personnel japonais et d'autres" présents au Soudan.

Une soixantaine de Japonais, dont le personnel de l'ambassade, se trouvent au Soudan, selon Tokyo.

La détresse des étudiants comoriens au Soudan

Selon La Première Mayotte, au moins 250 étudiants comoriens sont piégés au Soudan, sans recours alors que les Comores n'ont pas d'ambassade sur place. Ils lancent un appel au secours aux autorités de leur pays.



L'un des étudiants comoriens a publié une vidéo sur les réseaux sociaux décrivant la situation depuis le batîment où il se trouve. Il explique que "sortir est extrêmement dangereux. Il y a des morts dans les rues. Il ne reste presque rien à manger ni à boire. Les étudiants ont faim et soif. Ils ont pu demander un peu d’eau dans une mosquée proche".