Soudan : la quête de légitimité du chef des paramilitaires en tournée africaine

Depuis le début de la guerre au Soudan le 15 avril, les apparitions publiques du général Mohamed Hamdane Daglo, commandant des Forces de soutien rapide (FSR), se sont faites rares alors que son rival, le chef de l'armée, le général Abdel Fattah al-Burhane, a multiplié les visites à l'étranger et s'est adressé à l'Assemblée générale de l'ONU en septembre en tant que dirigeant de facto du Soudan.

Mais depuis le début de sa tournée le 27 décembre, le général Daglo, dit "Hemedti", a troqué son habituel treillis pour des costumes taillés sur mesure pour ses premiers déplacements à l'étranger en neuf mois de guerre.

En Ouganda, en Éthiopie, à Djibouti, au Kenya, en Afrique du Sud et au Rwanda, il a été "accueilli avec les attributs d'un chef d'Etat", a assuré à l'AFP Clément Deshayes, spécialiste du Soudan à l'université de la Sorbonne à Paris.

"Gagner en légitimité"

Le chef des FSR est "en pleine ascension", a déclaré à l'AFP Alex de Waal, spécialiste du Soudan.

Mardi, il a signé à Addis Abeba une déclaration commune, sur une "cessation immédiate et inconditionnelle des hostilités", avec l'ancien Premier ministre du Soudan, Abdallah Hamdok, évincé lors d'un coup d’État en octobre 2021 mené par les généraux Burhane et Daglo qui étaient alors alliés.

Abdallah Hamdok a ensuite été brièvement rétabli dans ses fonctions, avant de démissionner en janvier 2022 et de quitter le Soudan pour Abou Dhabi. La coalition de civils qu'il dirige, les Forces pour la liberté et le changement (FLC), a depuis fondé avec d'autres formations civiles, une autre coalition : Taqadum.

Elle regroupe la société civile et des indépendants censés représenter les partisans d'un pouvoir civil au Soudan dirigé quasiment sans interruption par les militaires depuis son indépendance.

Pour Andreas Krieg, professeur au King's College de Londres, le général Daglo a délivré "le plus important des messages politiques qu'il aurait pu envoyer afin de gagner en légitimité" en s'assurant du soutien de Taqadum.

Pendant des années, le général Daglo, qui a mené une politique de la terre brûlée au Darfour dans une guerre qui a fait des centaines de milliers de morts dans les années 2000, a multiplié les efforts pour passer du statut de chef de guerre à celui d'homme d’État.

Aujourd'hui, une coalition civile "qui signe un accord" avec lui, malgré "le nettoyage ethnique au Darfour", le "légitime aux yeux de la communauté internationale", a déclaré à l'AFP Clément Deshayes.

Avec un partenaire civil, il devient un leader potentiel plus acceptable pour les capitales occidentales, selon le professeur Krieg.

Sur les réseaux sociaux toutefois, des militants prodémocratie ont accusé

Abdallah Hamdok de trahir les civils.



"C'est le même Hemedti qui a collaboré avec (l'armée) pour disperser le sit-in", a écrit un utilisateur sur X, anciennement Twitter, faisant référence à la violente répression d'une manifestation en juin 2019 ayant fait au moins 128 morts.

Abdallah Hamdok avait dit espérer "une réunion urgente" avec le général Burhane, mais ce dernier est désormais "très peu susceptible" d'accepter, d'après Cameron Hudson, du Centre d'études stratégiques et internationales.

C'est "précisément le but recherché, car cela donnera l'impression que l'armée est opposée à la paix et présentera Hemedti comme plus raisonnable et plus responsable", ajoute Cameron Hudson.

Abdallah Hamdok a commis une grave "erreur diplomatique" en ostracisant l'armée, selon Alex de Waal.

Les déplacements de Hemedti ont en effet suscité la colère du chef de l'armée, qui a accusé les dirigeants africains de "s'associer à l'assassinat du peuple soudanais". Jeudi, Khartoum a rappelé son ambassadeur à Nairobi après que le président kenyan a reçu le général Daglo.

L'ombre des Émirats arabes unis

Des experts ont pointé du doigt un présumé marionnettiste derrière la stratégie du général Daglo : les Émirats arabes unis.

Selon Andreas Krieg, les Émirats "élaborent un récit dans lequel Hemedti apparaît comme un leader politique potentiel" avec Taqadum lui apportant une caution civile.

Les paramilitaires contrôlent désormais Khartoum, la quasi-totalité de la vaste région occidentale du Darfour et ont pénétré dans l’État d'al-Jazira (centre-est).

L'armée, elle, s'est retrouvée "de plus en plus isolée", selon Clément Deshayes, ses défaites militaires éloignant même son proche allié et grand voisin du nord, l’Égypte.

Pendant des mois, les efforts diplomatiques pour mettre fin aux hostilités ont été vains, mais le général Daglo peut désormais "entamer les négociations en position de force".