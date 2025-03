Soudan: l'armée dit avoir repris un important marché d'Omdourman aux paramilitaires

L'armée soudanaise a déclaré samedi avoir repris le contrôle d'un important marché d'Omdourman, ville voisine de la capitale Khartoum, d'où les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) menaient des attaques contre elle.

Cette annonce survient après que l'armée a affirmé jeudi avoir repris le contrôle total de Khartoum après bientôt deux ans de guerre contre les paramilitaires.

Dans un communiqué, le porte-parole militaire, Nabil Abdullah, a indiqué que l'armée avait étendu son contrôle sur le souk Libya à Omdourman et saisi des armes et du matériel abandonnés par les FSR lors de leur fuite.

Le souk Libya, l'un des plus grands de la région de Khartoum, était depuis des mois un bastion des FSR à partir duquel les paramilitaires lançaient des attaques contre l'armée dans le nord et le centre d'Omdourman.

Si l'armée contrôle déjà une grande partie d'Omdourman, les FSR conservent des positions dans l'ouest de la ville.

L'armée a lancé une offensive majeure la semaine dernière pour reprendre le contrôle de toute la région de Khartoum, qui comprend la capitale, Omdourman et Bahri, trois villes séparées par le Nil.

Elle a repris le palais présidentiel, l'aéroport et d'autres sites clés de la capitale.

Jeudi soir, le porte-parole de l'armée a déclaré que l'armée avait "nettoyé par la force" Khartoum des "dernières poches" des FSR.

La guerre a éclaté le 15 avril 2023 en raison d'une lutte pour le pouvoir entre l'armée et ses anciens alliés des FSR.

Le conflit a fait des dizaines de milliers de morts, déplacé plus de 12 millions de personnes et poussé le pays au bord de la famine.

La guerre a divisé le Soudan en deux: l'armée domine l'est et le nord, tandis que les FSR contrôlent l'ouest et certaines parties du sud.