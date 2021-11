Soudan: le chef de l'armée ordonne la libération de quatre ministres

Le chef de l'armée soudanaise, le général Abdel Fattah al-Burhane, a ordonné jeudi la libération de quatre ministres qui avaient été arrêté le jour du coup d'Etat militaire le 25 octobre, selon la télévision d'Etat.

Il s'agit de Hamza Baloul, ministre de l'Information et de la Culture, Hachem Hassab al-Rassoul, ministre des Télécommunications, Ali Jeddo, ministre du Commerce, et Youssef Adam, ministre de la Jeunesse et des Sports, a précisé la télévision.

Le 25 octobre, le général Burhane a dissous toutes les institutions du pays. Le ministère de l'Information avait alors annoncé que la plupart des ministres et les responsables civils avaient été arrêtés par des forces militaires.

Après sa détention, le Premier ministre renversé Abdallah Hamdok a été ramené le lendemain à son domicile, où il est désormais assigné à résidence.