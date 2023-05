Soudan : le cri d'alarme des médecins face aux risques sanitaires

Par Oumy Diallo

Après plus de deux semaines d'affrontements entre l'armée et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), le risque est désormais sanitaire et médical. Les réfugiés affluent dans toutes les régions non touchées par les affrontements et avec eux, le risque de pénurie de médicaments et de matériel médical.