Soudan: Les élections pourront-elles se tenir en décembre?

Les Sud-Soudanais pourront-ils voter prochainement? Salva Kiir et Riek Machar, rivaux politiques ne s’accordent pas sur les dates des prochaines élections. Etat des lieux.

La présidence de Salva Kiir a annoncé que les instances gouvernementales étudiaient la “faisabilité” d’une élection en décembre souhaitée par le président sud-soudanais. C’était sans compter sur Riek Machar, premier vice-président de l’Etat. Le principal opposant et rival de Salva Kiir, juge que la situation actuelle n’est pas propice à la tenue d’élections dont la forme n’a pour l’instant toujours pas été clairement définie.

Riek Machar avait notamment demandé en mars à ce que le mandat du gouvernement de transition établi en 2018 soit prolongé afin que des élections, si elles devaient avoir lieu, puissent se dérouler dans les meilleures conditions possibles.

Riek Machar en 2019. AP/Sam Mednick

L’actuel gouvernement de transition sud-soudanais a été mis en place en 2018, au sortir d’une guerre civile meurtrière de cinq ans entre les forces du président Kiir et celles des partisans de Riek Machar.

“La présidence, en collaboration avec les dirigeants des principaux partis politiques, a décidé de demander un avis technique aux institutions électorales sur la faisabilité de la tenue des prochaines élections.” a déclaré le gouvernement dans un communiqué.

Ces élections devraient en théorie permettre d’adopter à terme une nouvelle constitution pour remplacer la provisoire adoptée en 2011 suite à l’indépendance du pays vis-à-vis du Soudan. Elles permettraient également la formation d’une armée et d’une force de police unifiée au niveau national. Leur tenue était un point clé de l’accord de paix de 2018, prévoyant que le gouvernement de transition serve à terme à la tenue de nouvelles élections.

La fin de la période de transition a déjà été repoussée à plusieurs reprises, la dernière échéance fixée pointant vers la date de février 2025.

L’un des pays les plus pauvres du monde, le Soudan du Sud fait également face à une crise économique sans précédent. Depuis le déclenchement en 2023 du conflit au Soudan voisin entre le général Abdel-Fattah Al-Bourhane et son rival Mohammed Hamdan Daglo, la circulation du pétrole se retrouve paralysé, privant ainsi le Sud d’une part non négligeable de ses revenus. Ainsi, selon l’ONU, sur douze millions d’habitants, près de sept se trouvent en situation de grave insécurité alimentaire.