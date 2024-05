Soudan : l'ONG Human Rights Watch alerte sur un "possible génocide" au Darfour

Tortures de masse, viols, pillages, expulsions... Les paramilitaires soudanais des Forces de soutien rapide (FSR) et les milices alliées ont mené une série d'attaques dans la région occidentale du Darfour qui s'apparente à un possible génocide contre les ethnies non arabes, selon un rapport de l'ONG Human Rights Watch.