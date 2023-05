Soudan : l'ONU réclame plus de 3 milliards de dollars

Par TV5MONDE ANTOINE DELPIERRE

1 minute de lecture 2 minutes 4 secondes

Après un mois de guerre, plus d'un Soudanais sur deux a besoin d'aide humanitaire, selon l'ONU. Les combats font rage et on dénombre déjà près d'un millier de morts, environ 750 000 déplacés et 220 000 réfugiés, malgré les efforts diplomatiques internationaux.