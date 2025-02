Soudan : l'ONU suspend son aide alimentaire dans un camp touché par la famine

Le Programme alimentaire mondial des Nations unies a annoncé mercredi 26 février 2025 la suspension de son aide dans le camp de Zamzam, au Darfour-Nord. Ce retrait s'inscrit dans un contexte de famine et de guerre qui dévaste le Soudan depuis avril 2023.

Le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies a annoncé mercredi 26 février 2025 la suspension de ses opérations dans le camp de déplacés de Zamzam, frappé par la famine, dans l'ouest du Soudan. Cette décision est motivée par l'intensification des combats et des violences dans la région.

Le PAM justifie son retrait en raison des "combats intenses dans le camp de Zamzam, dans la région du Darfour-Nord au Soudan", deux jours après que l'ONG française Médecins sans frontières (MSF) eut pris la même décision.

"Au cours des deux dernières semaines, l'escalade de la violence n'a laissé d'autre choix aux partenaires du PAM que d'évacuer leur personnel pour le mettre en sécurité", a expliqué l'agence onusienne dans un communiqué.

Un conflit meurtrier

La guerre fait rage au Soudan depuis avril 2023 entre l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhane et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) commandées par Mohamed Hamdane Daglo. Elle a fait des dizaines de milliers de morts et déraciné plus de 12 millions de personnes.

(Re)voir Soudan : une situation cauchemardesque

Le camp de Zamzam, situé juste au sud d'el-Facher, la capitale du Darfour-Nord, abrite au moins un demi-million de personnes, la plupart déplacées par la guerre.

Il a été attaqué le 11 février par les paramilitaires des FSR. Des combats ont suivi pendant deux jours dans le camp entre les FSR d'une part et l'armée et des milices alliées de l'autre.

Une situation humanitaire catastrophique

Les belligérants ont été accusés de bombarder sans discernement des établissements de santé et des zones résidentielles, et d'utiliser la faim comme arme de guerre.

(Re)lire Au Soudan, la famine progresse selon une classification utilisée par l'ONU

Le camp de Zamzam, le plus grand du Darfour, a été le premier endroit où l'état de famine a été déclaré au Soudan en août 2024, selon une évaluation soutenue par l'ONU. La famine touche désormais cinq zones du pays et devrait s'étendre à cinq autres, y compris el-Facher, en mai.

Huit millions de personnes sont au bord de la famine au Soudan, tandis que près de 25 millions, soit environ la moitié de la population, souffrent d'une insécurité alimentaire aiguë.