Soudan: malgré la guerre, le foot de retour dans quelques stades

Le modeste stade de Berber, dans le nord du Soudan, semble trembler sous les acclamations des supporters qui se lèvent d'un bond pour acclamer les joueurs. Les occasions festives sont rares dans un pays ravagé par une guerre meurtrière depuis plus de deux ans.

"C'est un sentiment merveilleux, c'est indescriptible, ce retour magnifique", se réjouit Ahmed Tag, un des spectateurs venus voir, après de long mois d'abstinence, un des matches de la Ligue opposant le champion Al-Hilal à l'équipe d'Hay al-Wadi.

"Nous sommes tellement heureux de revoir Al-Hilal, de voir le football soudanais renaître après tout ce que nous avons perdu ces deux dernières années", dit-il.

Depuis avril 2023, les combats entre l'armée régulière et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) ont fait des dizaines de milliers de morts et des millions de déplacés, provoquant ce que les Nations unies décrivent comme la "crise humanitaire la plus dévastatrice au monde".

Depuis le début du mois de juillet, le championnat réduit à une mini-ligue réunissant 8 des 24 équipes soudanaises offre des temps de répit bienvenus à une population éprouvée par les combats, les déplacements massifs, la famine et le choléra.

La Fédération a choisi d'organiser la première Ligue d'élite à Berber et dans deux autres villes de l'État du Nil - Atbara et al-Damer - contrôlées par l'armée et considérées comme plus sûres que la capitale, Khartoum, en ruines.

Retour au pays

"Nous sommes enfin de retour chez nous, devant nos supporters, avec l'atmosphère de la ligue", confie à l'AFP Mohamed Abdel Rahman, le capitaine emblématique et meilleur buteur d'Al-Hilal, tout heureux de retrouver sa terre natale même si l'équipe n'a pas pu jouer dans son stade, à Khartoum.

Des supporters assistent à un match entre les clubs soudanais d'Hay al-Wadi et Al-Hilal le 16 juillet 2025 ai stade de Berber (nord). "Nous sommes tellement heureux de revoir Al-Hilal, de voir le football soudanais renaître après tout ce que nous avons perdu ces deux dernières années", dit l'un d'eux, Ahmed Tag AFP/Archives

La saison dernière, l'équipe d'Al-Hilal, comme celle d'Al-Merrikh, s'est entraînée en exil en Mauritanie et a participé à La ligue mauritanienne. Al-Hilal a réussi à atteindre les quarts de finale de la Ligue africaine des champions de la CAF, encouragé à distance par ses supporters restés au pays.

"Nous donnons tout pour rendre nos fans heureux, leur offrir une part de joie dans la situation difficile du Soudan", souligne l'attaquant de 32 ans.

Jibril Mohamed Nour, le capitaine de l'équipe adverse, est plus mitigé. "Je n'arrive même pas à y croire ... c'est un sentiment indescriptible de rejouer", dit-il à l'AFP avant d'entrer sur le terrain. Mais "nos fans nous manquent, notre ville natale nous manque, nous espérons seulement pouvoir y retourner bientôt".

Avant la guerre, Hay al-Wadi jouait à Nyala, la capitale de l'État du Sud-Darfour (ouest). La ville est actuellement contrôlée par les paramilitaires et souvent ciblée par des frappes aériennes de l'armée soudanaise. L'ouest du Soudan a été le théâtre des pires violences, avec des camps de déplacés assiégés, bombardés et réduits en cendres lors d'attaques à ciblage ethnique.

Depuis le début de la guerre, l'équipe de Nyala s'entraîne de l'autre côté de la mer Rouge, en Arabie saoudite, et n'est rentrée au pays que quelques semaines avant le début du championnat.

Grandes attentes

Même si certains joueurs ont manqué d'entraînement à cause de la guerre et même si les stades ne sont guère à la hauteur, joueurs, arbitres et entraîneurs affichent tous de larges sourires, sur la pelouse boueuse.

Le milieu de terrain du club soudanais d'Al-Hilal Yasir Mozamil, ballon au pied dans la surface de réparation (à gauche), lors d'un match de la Ligue soudanaise face à Hay al-Wadi le 16 juillet 2025 à Berber (nord). Malgré la guerre, un championnat réduit a pu reprendre au Soudan AFP/Archives

"Les supporters sont là, les joueurs sont là ... tant que nous pouvons jouer et qu'un système existe, avec les infrastructures, tout peut être corrigé", affirme le seul entraîneur étranger de la ligue, l'Égyptien Shawki Ghareeb, récemment recruté par Al-Merrikh.

Mohamed Abdel Samee, un des administrateurs de la Fédération soudanaise, rayonne de fierté que l'instance "ait insisté pour organiser le championnat".

"Dès que celui-ci sera terminé, nous allons planifier la saison prochaine, où nous espérons que chaque équipe pourra jouer dans sa propre ville", dit-il.

Le conflit, pourtant, ne donne pour l'instant aucun signe d'apaisement.