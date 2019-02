Soudan: mort d'un policier blessé lors de manifestations

Un policier soudanais a succombé à ses blessures causées par des jets de pierre sur son véhicule lors de manifestations antigouvernementales dans la capitale Khartoum, a indiqué vendredi un porte-parole de la police soudanaise.

Le véhicule revenait d'un centre de formation de la police dans la capitale soudanaise lorsqu'il est arrivé au niveau d'un barrage routier fait de pierres, a indiqué le porte-parole, le général Hashim Abdelrahim.

"Lorsqu'ils ont arrêté le véhicule, des groupes de personnes l'ont pris en embuscade et ont commencé à jeter des pierres dessus", a déclaré M. Abdelrahim à des journalistes.

"Deux policiers ont été gravement blessés. L'un d'eux est décédé hier soir", a-t-il rapporté.

Des centaines de Soudanais ont manifesté jeudi en soutien aux millions de victimes des conflits qui déchirent leur pays, à l'appel des organisateurs des rassemblements antigouvernementaux ayant lieu quasi quotidiennement depuis deux mois.

Déclenchées le 19 décembre par la décision du gouvernement de tripler le prix du pain dans un pays en plein marasme économique, les manifestations se sont transformées en mouvement de protestation contre le président Omar el-Béchir, au pouvoir depuis 1989.

Selon un bilan officiel, 31 personnes sont mortes depuis le début du mouvement. L'organisation de défense des droits humains Human Rights Watch (HRW) fait état de plus de 50 morts.

Le ministre d'Etat à l'Information Maamoun Hassan a accusé jeudi les organisateurs des manifestations d'appeler à la violence et de menacer la sécurité nationale.

Depuis le début des troubles, Omar el-Béchir a exclu de démissionner et imputé les violences lors des manifestations à des "conspirateurs".

Depuis des années, les Soudanais font face à des difficultés économiques croissantes. Le pays est confronté à une inflation de près de 70% par an et plusieurs villes souffrent de pénuries de pain et de carburant.