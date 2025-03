Soudan: neuf morts dans des tirs sur une ville reprise par l'armée, selon des médecins

Des tirs d'artillerie attribués aux paramilitaires ont visé dimanche El-Obeid, ville du sud du Soudan où l'armée a levé le mois dernier un siège de deux ans, faisant neuf morts et 21 blessés parmi les civils, a-t-on appris de source médicale.

L'attaque contre cette ville clé de l'Etat du Kordofan-Nord a été imputée aux paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), en guerre contre l'armée depuis avril 2023, a déclaré à l'AFP une source de l'hôpital principal de la ville sous couvert d'anonymat.

Elle avait d'abord fait état de sept morts et 23 blessés, mais a ensuite précisé que deux de ces derniers avaient succombé à leurs blessures.

Des témoins ont fait état d'un intense bombardement des FSR sur la ville dimanche, l'un des obus ayant touché un bus transportant des passagers.

Ils ont indiqué à l'AFP que les tirs se poursuivent sans interruption depuis trois jours, en provenance du nord et de l'ouest de la ville.

Le mois dernier, l'armée a brisé un siège paramilitaire de près de deux ans sur El-Obeid, située à un carrefour stratégique reliant la capitale Khartoum à la vaste région occidentale du Darfour.

Carte du Soudan, montrant notamment la région du Darfour AFP/Archives

Les FSR contrôlent désormais presque tout le Darfour, tandis que l'armée tient le nord et l'est du pays et a récemment repris de vastes portions de Khartoum et du centre du Soudan.

Une guerre dévastatrice oppose depuis avril 2023 l'armée soudanaise, dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhane, aux paramilitaires des FSR menés par son ex-adjoint, le général Mohamed Hamdane Daglo.

Les combats ont fait des dizaines de milliers de morts, déplacé plus de 12 millions de personnes et provoqué une crise humanitaire majeure.