Soudan: nouvelles attaques de drones, les civils fuient port-Soudan

Des attaques de drones menées par les paramilitaires ont visé jeudi pour le cinquième jour consécutif des régions de l'est et du sud du Soudan tenues par l'armée, selon des sources militaires, poussant les civils à fuir Port-Soudan, siège provisoire du gouvernement.

Plusieurs sites stratégiques de Port-Soudan, situé sur la mer Rouge, dans l'est du pays, avaient déjà été attaqués ces derniers jours par des drones.

Jeudi, les Forces de soutien rapide (FSR), en guerre depuis deux ans contre l'armée, ont lancé "une nouvelle attaque de drone contre la base navale de Flamingo", à Port-Soudan, déjà visée mercredi, a indiqué à l'AFP une source militaire sous couvert d'anonymat.

Plusieurs explosions ont été entendues dans ce port, longtemps considéré comme un havre sûr, a rapporté un correspondant de l'AFP.

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, cité par son porte-parole, a averti que les attaques risquaient "d'augmenter les besoins humanitaires et de compliquer encore les opérations d'aide". Il a déploré "le manque de volonté politique des parties de retourner à la table des négociations" alors que le conflit a fait des dizaines de milliers de morts et 13 millions de déplacés et réfugiés.

Fichier vidéo A près de 1.100 kilomètres au sud-ouest, des drones des FSR ont visé la ville de Kosti, également sous le contrôle de l'armée, dans l'Etat du Nil blanc, selon une source militaire.

Les paramilitaires ont visé "à l'aide de trois drones les dépôts de carburant qui approvisionnent l'Etat, provoquant des incendies", a déclaré cette source, ajoutant qu'aucune victime n'avait été signalée.

Mercredi soir, des drones ont également été aperçus au-dessus de la ville orientale de Kassala, tenue par l'armée, et de Merowe, dans le nord, ce qui a entraîné des tirs anti-aériens.

A Port-Soudan, les frappes ont endommagé depuis dimanche des infrastructures stratégiques, notamment l'aéroport civil, le dernier encore opérationnel du pays, une base militaire, une station électrique et des dépôts de carburant.

Bus complets

Une source militaire a affirmé qu'entre mercredi soir et jeudi matin, "la défense anti-aérienne avait détruit 15 drones" visant Port-Soudan.

Nuage de fumée au-dessus du port de Port-Soudan après une frappe de drone, le 6 mai 2025 AFP

A la principale gare routière, les civils se précipitaient jeudi pour partir.

"Vous ne pouvez pas obtenir un billet sans réserver plus d'un jour à l'avance, tous les bus sont complets", a affirmé Mahmoud Hussein, employé d'une compagnie de bus.

Parmi ceux qui fuient, Haidar Ibrahim se prépare à voyager vers le sud avec sa famille. "La fumée est partout et ma femme souffre d'asthme," explique-t-il à l'AFP. "Nous n'avons pas le choix, nous devons partir"

Bon nombre de ceux qui avaient cherché refuge à Port-Soudan ont vécu plusieurs déplacements, fuyant à chaque fois que la ligne de front se rapprochait.

Les frais de transport ont presque doublé en raison des pénuries de carburant provoquées par les attaques. "Maintenant, nous devons acheter du carburant sur le marché noir", a déclaré le conducteur de tuk-tuk Abdel-Meguid Babiker.

"Escalade majeure"

Le chef de l'armée soudanaise, le général Abdel Fattah al-Burhane, à Port-Soudan le 29 avril 2025 AFP/Archives

Depuis avril 2023, le Soudan est dévasté par une guerre opposant le général Abdel Fattah al-Burhane, dirigeant de facto du pays depuis un coup d'Etat en 2021, et son ancien adjoint, le général Mohamed Hamdane Daglo, à la tête des FSR.

Le conflit a divisé de fait le pays en deux. L'armée contrôle à présent le centre, l'est et le nord du Soudan, tandis que les paramilitaires tiennent à l'ouest la quasi-totalité de la vaste région du Darfour et certaines parties du sud.

Mais après avoir perdu plusieurs positions, dont la capitale Khartoum en mars, les FSR, privées d'aviation, ont à présent davantage recours aux drones déployés depuis leurs bases du Darfour, à quelque 1.500 kilomètres à l'ouest de Port-Soudan.

Selon l'armée, les FSR utilisent des armes fournies par les Emirats arabes unis, ce qui a conduit le gouvernement soudanais à rompre cette semaine ses relations diplomatiques avec le pays du Golfe. Abou Dhabi a toujours nié ces accusations, malgré des rapports d'experts de l'ONU, de responsables politiques américains et d'organisations internationales.

L'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), bloc réunissant huit pays est-africains, a qualifié d'"inacceptables" les attaques contre Port-Soudan. "Toute attaque sur ce centre névralgique aggrave encore la souffrance humaine et entrave la livraison de l'aide dont le besoin est urgent," a déclaré le secrétaire exécutif de l'IGAD, Workneh Gebeyehu.