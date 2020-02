Soudan : Omar el-Béchir bientôt devant la Cour pénale internationale

Incarcéré à Khartoum depuis sa destitution en avril 2019, Omar El-Béchir, 67 ans, est recherché par la CPI, basée à La Haye, pour des crimes au Darfour (ouest), durant un conflit meurtrier qui a éclaté en 2003 avec des insurgés issus de minorités ethniques s'estimant marginalisées.

Trois autres personnes sont poursuivies par la CPI pour les mêmes chefs d'accusation: Ahmed Haroun, Abdelrahim Mohammad Hussein et Ali Kosheib.

"Ceux qui ont été accusés par la CPI doivent y aller", a affirmé Mohamed al-Taayichi, membre du Conseil souverain soudanais, dans un communiqué.



Cette déclaration survient après qu'une délégation du gouvernement a rencontré des groupes rebelles dans la capitale du Soudan du Sud, Juba.

La justice et la réconciliation au Darfour --où 300.000 personnes ont été tuées et des millions déplacées depuis le début du conflit selon l'ONU--, ont été au coeur des discussions, a précisé Mohamed al-Taayichi.



La rencontre a abouti à un accord pour la mise en place de plusieurs mécanismes pour pacifier la région, d'après la même source.

Le conflit au Darfour a éclaté en 2003 quand des rebelles issus de minorités ethniques s'estimant marginalisées ont pris les armes contre le régime de Béchir.