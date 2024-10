Soudan : un responsable des Forces de soutien rapide soudanaises sanctionné par Washington

Les sanctions visent Algoney Hamdane Daglo Musa, jeune frère du patron des FSR, le général Mohamed Hamdane Daglo. Selon le département du Trésor, il est en charge des réseaux d'achat d'armes et matériel militaire pour le groupe.

"Alors que les États-Unis, les Nations unies et l'Union africaine poussent à aller vers la paix, des individus de chaque côté, parmi lesquels Algoney Hamdane Daglo Musa, continuent de se procurer des armes pour poursuivre les attaques et autres atrocités contre leurs concitoyens", a déclaré le sous-secrétaire au Trésor en charge du Terrorisme et du Renseignement financier, Bradley Smith, cité dans le communiqué.

Les sanctions prévoient le gel de l'ensemble des avoirs détenus par Daglo aux États-Unis, directement ou indirectement, ainsi que l'interdiction pour toute entreprise ou citoyen américain de commercer avec lui, sous peine de poursuites, ou encore toute transaction transitant par les États-Unis.

Elles interdisent également aux institutions financières de participer aux transactions impliquant Daglo ou des sociétés sous sa direction ou lui appartenant, directement ou indirectement. Enfin, le département d'État a précisé que ces sanctions interdisaient l'entrée du territoire des États-Unis à Algoney Hamdane Daglo Musa.

Le Soudan est le théâtre depuis avril 2023 d'une guerre entre les Forces de soutien rapide (FSR) du général Mohamed Hamdane Daglo et l'armée menée par le général Abdel Fattah al-Burhane, dirigeant de facto du pays. Les deux camps ont été accusés de crimes de guerre, notamment d'avoir visé des civils et bloqué de l'aide humanitaire.

Quelque 26 millions de personnes font face à une insécurité alimentaire sévère, et la famine a été déclarée dans le camp de Zamzam au Darfour.

La guerre, qui a fait l'objet de discussions en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York le mois dernier, a fait des dizaines de milliers de morts et plus de dix millions de personnes ont aussi été déplacées par les combats ou contraintes de se réfugier à l'étranger - soit un Soudanais sur cinq.