Soudan : une frappe sur un marché du Darfour fait des centaines de morts, selon des observateurs

Le groupe Emergency Lawyers, composé d'avocats bénévoles, ainsi que les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) ont déclaré que l'attaque avait fait des centaines de morts, quelques jours après la reprise par l'armée du palais présidentiel de Khartoum.



Selon ce collectif d'avocats pro-démocratie, qui documente les violations des droits humains depuis le début de la guerre au Soudan en avril 2023, "les avions de l'armée soudanaise ont perpétré un horrible massacre en frappant aveuglément le marché de Tora, au Darfour-Nord, tuant des centaines de civils et en blessant grièvement des dizaines ".



"En raison du grand nombre de cadavres", le collectif n'était pas en mesure de procéder à un décompte et une identification des victimes, a affirmé à l'AFP un porte-parole, qui a tenu à rester anonyme.

De leur côté, les paramilitaires des FSR, accusés par les États-Unis de "génocide" au Darfour, ont imputé à l'armée la responsabilité du "massacre" survenu lundi.

L'AFP n'était pas en mesure de vérifier les chiffres avancés par le collectif, ni de joindre les médecins sur place en raison d'une coupure des communications au Darfour.

L'armée soudanaise, en guerre contre les FSR, n'a pas répondu aux sollicitations de l'AFP.



Des soldats de l'armée marchent devant le palais endommagé à Khartoum, au Soudan, après sa prise par l'armée soudanaise le vendredi 21 mars 2025. @Photo AP

Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux laissent apercevoir des corps carbonisés et des piles de débris encore fumantes.

L'AFP n'a pas été en mesure de vérifier les images de ce marché du lundi de la ville de Tora, où affluent les habitants des communes voisines.



En deux ans, le conflit a fait des dizaines de milliers de morts, déraciné plus de 12 millions de personnes et provoqué une crise humanitaire majeure. En raison d'un effondrement presque total du système de santé au Soudan, il est difficile de confirmer les bilans depuis le début de la guerre.

L'ancien envoyé spécial des Etats-Unis au Soudan, Tom Perriello, avait déclaré en mai 2024 que selon certaines estimations, la guerre aurait fait à cette date 150.000 morts.

En décembre, le groupe d'avocats avait signalé une frappe similaire de l'armée sur un marché de l'Etat du Darfour-Nord ayant tué plus de 100 personnes.

Les Nations unies ont par la suite confirmé un bilan "d'au moins 80" morts.

En février, une attaque des FSR qui avait duré trois jours sur des villages du centre du Soudan avait fait des centaines de morts.

Le gouvernement, soutenu par l'armée, avait établi un bilan de 433 victimes, tandis que celui du collectif d'avocat s'établissait à plus de 200 tués.

La bataille du Darfour

La vaste région du Darfour a été le théâtre de certaines des pires atrocités de la guerre, notamment des bombardements avec des barils explosifs sur des zones civiles, des attaques des paramilitaires sur des camps de déplacés touchés par la famine, ainsi qu'une violence ethnique généralisée.

L'armée conserve sa prédominance dans les airs grâce à son aviation, qui frappe régulièrement les positions des paramilitaires.

El-Facher, la capitale du Darfour-Nord, est la seule capitale provinciale que les FSR n'ont pas conquise, malgré le siège de la ville depuis dix mois et les attaques régulières contre les camps de déplacés qui l'entourent.

Selon les analystes, la stratégie des paramilitaires pourrait consister à maintenir l'armée occupée à Khartoum tout en s'efforçant de consolider leur emprise sur le Darfour.

Vendredi, l'armée a repris le palais présidentiel à Khartoum et a depuis lancé une "opération de nettoyage" visant à chasser les combattants des FSR des principales institutions du centre de la capitale.

Depuis le début de la guerre, les deux belligérants sont accusés de crimes de guerre contre les civils, notamment les bombardements aveugles de marchés et de quartiers habités.

