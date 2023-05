Soudan : Washington déplore les violations du cessez-le-feu

"Nous continuons de voir des violations du cessez-le-feu" notamment à Khartoum et au Darfour, dans l'ouest du pays, y compris de l'artillerie, des avions de combat et des drones, a déclaré le porte-parole du département d'Etat, Matthew Miller.

"Nous faisons pression sur les parties sur ces violations présumées", a-t-il affirmé à la presse, en soulignant que les Etats-Unis se réservaient le droit d'imposer des sanctions "si nécessaire". Il s'est toutefois refusé à parler d'un calendrier ou qui serait visé.

Le président américain Joe Biden a signé début mai un décret renforçant les pouvoirs de sanction du gouvernement américain contre "les individus qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité du Soudan; qui sapent la transition démocratique; qui utilisent la violence contre les civils; et qui commettent de graves violations des droits humains".

Aujourd'hui, l'armée et les paramilitaires qui se disputent le pouvoir au Soudan se sont mutuellement accusés de rompre une trêve négociée par des médiateurs américains et saoudiens.

La guerre qui a éclaté le 15 avril a fait plus de 1800 morts, selon l'ONG ACLED, plus d'un million de déplacés et plus de 300 000 réfugiés, selon l'ONU.