Stades, calendrier, Covid-19... la CAN 2021 au Cameroun, mode d'emploi

Les équipes et les tableaux

Cette année, la compétition est très ouverte : plusieurs sélections peuvent prétendre au titre de championne d’Afrique.



L’Algérie -tenante du titre- de Riyad Mahrez et Youcef Bellaili, le joueur qui vient de briller lors de la Coupe arabe des nations au Qatar ? Le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Nigeria ou le Cameroun ? Ou encore l'Egypte, la nation la plus titrée au niveau continental avec déjà sept trophées ?



Plutôt que de se lancer dans un jeu de pronostics un peu vain, soulignons l'absence de l'Afrique du Sud qui n'est pas parvenue à se qualifier et deux premières participations : la Gambie et les Comores.

Six groupes de quatre équipes: le programme des matchs de poules. © TV5MONDE

24 au départ et une seule équipe à l'arrivée ! Les deux premières équipes en tête de leur groupe à l’issue de la phase de poules sont qualifiées pour la phase à élimination directe avec les quatre meilleurs troisièmes de l’ensemble des groupes.

En cas d’impossibilité de départager deux équipes à la fin de cette première phase, une série de règles entre en jeu, tenant compte notamment des buts marqués et encaissés pendant la phase de poules.

Quelques dates à retenir

♦ Dimanche 9 janvier 2022, 17h TU : match d'ouverture Cameroun-Burkina Faso

♦ Jeudi 20 janvier 2022, fin des matchs de poules.

♦ Dimanche 23 janvier 2022 : début des 16e de finale. Les rencontre sont désormais à élimination directe.

♦ Dimanche 6 février 2022, 16h TU : match pour la 3e place.

♦ Dimanche 6 février 2022, 19h TU : finale de la CAN 2021.



► Tous les détails sur le site de la CAN.

Six stades dans cinq villes

Après l'épisode de 2019 et l'annulation de la CAN camerounaise au profit de l'Egypte, le pays se démène pour être prêt à temps.



Il y a quelques semaines encore, certains retards notamment autour du nouveau stade de Yaoundé, le stade Olembe, avaient été pointés du doigts. Mais sans conséquence jusqu'à présent.



Du 9 janvier au 6 février, six villes devraient donc accueillir des rencontres.

Chaque stade accueillera au minimum cinq matchs de groupes et un huitième de finale. Pour la suite de la compétition, priorité aux stades avec une plus grande capacité.



► Yaoundé, la capitale, abrite deux stades. Le stade Olembe (ou Paul Byia du nom de l'actuel président) est flambant neuf. Il a une capacité de 60.000 places. Un tiers de plus que l'autre enceinte, le Ahmadou-Ahidjo Stadium (du nom du premier président du Cameroun indépendant mais sous forte influence française) qui peut accueillir 40.000 spectateurs. Surnommé la cuvette de Mfandena, il a été construit il y a cinquante ans mais a été rénové il y a cinq ans.



► Douala, la capitale économique, abrite le stade Japoma. Inauguré en 2019, il accueille 50.000 personnes. Il y a un an, les matchs du CHAN, le Championnat d'Afrique des nations, y ont été joués.

► Le plus au nord sera le stade Roumdé Adjia de Garoua. Inauguré en 1978, mais rénové en 2020, il peut accueillir 25.000 spectateurs.

► Inauguré en avril 2016, le Stade Kouekong de Bafoussam compte 20.000 places.



► Seul stade en zone anglophone, le Stade de Limbé inauguré en 2014 peut, lui aussi, accueillir 20.000 spectateurs.



Six stades dans cinq villes à travers le Cameroun. © TV5MONDE

La CAN renforce son dispositif contre le Covid-19 En période de pandémie et alors que la menace officieuse d'une annulation a plané mi-décembre, le centre camerounais des opérations d’urgence de santé publique a présenté un dispositif anti-Covid-19 le lundi 13 décembre. Il a été renforcé le jeudi 16 décembre. Les supporteurs devront être entièrement vaccinés et présenter un test négatif pour assister aux matchs. "Les supporters ne pourront accéder aux stades (...) que s'ils sont entièrement vaccinés et présentent un test PCR négatif de moins de 72 heures ou un TDR antigénique négatif de moins de 24 heures", expliquent le Cameroun et la Confédération africaine de football (CAF) dans un communiqué.

Cette annonce survient alors que se répand la rumeur insistante d'une annulation ou d'un nouveau report de la compétition phare du football sur le continent.



L'ECA, pas convaincue



La Coupe d'Afrique des nations au Cameroun, ​un feuilleton à rebondissements ?

En 2019, le pays n'était pas prêt et la compétion avait été confiée in extremis à l'Egypte. En 2021, c'est la pandémie de Covid-19 qui a raison de la CAN, comme de nombreuses compétitions à travers le monde.



Cette année encore, le Covid et son nouveau variant Omicron fait planer le risque d'une annulation. L'Association européenne des clubs (ECA), qui regroupe les plus grosses pointures des championnats européens avait menacé mercredi 15 décembre de ne pas laisser ses joueurs partir pour le Cameroun. (Re)lire - Football : les grand clubs européens menacent de ne pas libérer leurs joueurs pour la CAN