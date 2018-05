Startups africaines: Macron annonce 65 millions d'euros de financement

Le président français Emmanuel Macron a annoncé jeudi la mise à disposition par l'Agence française de développement (AFD) d'une enveloppe de 65 millions d'euros pour participer au financement de startups africaines, lors de l'ouverture du salon technologique Vivatech.

"L'AFD va déployer dans les prochaines semaines un instrument spécifique doté de 65 millions d'euros (...) qui va être destiné à combler les failles d'accompagnement par des petits tickets, qui sont ceux dont ces startups ont besoin, de 30 à 50.000 euros", a détaillé le président français, en présence de Paul Kagame, le chef de l'Etat rwandais, invité au salon.

Cette troisième édition de Vivatech met l'Afrique à l'honneur, un continent où les startups sont en pleine expansion, dans le domaine de la téléphonie mobile ou des services financiers notamment.

Emmanuel Macron a exprimé son souhait que la France "prenne sa part au financement du développement des écosystèmes africains".

"Les startups africaines ont l'énergie mais les grands bailleurs d'aide au développement et les financeurs ne pas adaptés à cela, nous-mêmes nous sommes trop lents, trop hésitants", a-t-il déclaré.

Le fonds de l'AFD devra accompagner des projets de startups qui seront sélectionnés sur une plateforme nommée "Digital Africa".

En novembre, le concours "Digital Africa", parrainé par l'Agence française de développement, Bpifrance et la French Tech, avait récompensé à Abidjan des jeunes entreprises spécialisées dans l'innovation pour le développement durable.

"A tous les entrepreneurs d'Afrique: vous le voyez à la présence du président Kagame et la mienne, il n'y a plus une Afrique anglophone et une Afrique francophone qui devraient avoir deux stratégies, il devrait y avoir une stratégie africaine", a affirmé Emmanuel Macron. "J'appelle tous les entrepreneurs africains de tous les pays du continent à se joindre à cette initiative +Digital Africa+ et à rejoindre la plateforme".

Le président français a aussi indiqué que l'AFD proposerait par la suite à d'autres bailleurs de fonds, y compris privés, de participer pour "décupler cette initiative".