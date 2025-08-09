Succès Masra condamné, l'Afrique taxée par les États-Unis, Maurice Kamto inéligible... Le Récap Afrique de la semaine

🇿🇦En Afrique du Sud, une PDG d'entreprise publique a été filmée en flagrant délit de corruption par un journaliste. Ce dernier s'est vu offrir plusieurs milliers d'euros en liquide pour stopper son enquête. Cette tentative de corruption flagrante a soulevé une vague d'indignation dans la nation arc-en-ciel.

📺 Dans le JTA

🇸🇩Soudan. Après plus de deux ans de conflit, de nombreuses femmes accusent les forces paramilitaires de viol. Loin des lignes de front, à Port-Soudan, sur la côte-est de la mer Rouge, un centre, unique dans le pays, accueille les victimes.

Chargement du lecteur...

🇨🇩RD Congo. La journée du Génocost en RDC est commémoré le 2 août : un moment de recueillement et de combat pour la vérité, la justice et la réparation des crimes commis dans l'Est du pays.

Chargement du lecteur...

🩺Santé. L'administration américaine a annoncé la destruction d'un vaste stock de contraceptifs en Belgique. Des produits principalement destinés aux femmes d'Afrique subsaharienne et issus de précédents contrats passés par l'Usaid, sous la présidence de Joe Biden.

Chargement du lecteur...

🇬🇦Gabon. "Le système Bongo, c'est une mafia": Brice Laccruche Alihanga de retour à la politique après sa détention au Gabon

Chargement du lecteur... Il était un des hommes forts du président Ali Bongo, avant de connaitre la prison mais aussi la maladie. Il est désormais aux côtés du président Brice Oligui Nguema au sein de l'Union Démocratique des Bâtisseurs. Sur le plateau de TV5MONDE, Brice Laccruche Alihanga dénonce le système Bongo.

📚L’instant culture

Expo. C'est un voyage artistique très original et proche de la nature que propose le sculpteur nigérian Emmanuel Ekokotou. Le bois, sous toutes ses formes, est pour lui une source d'inspiration infinie.

Chargement du lecteur...

📰 Sur notre site

En Côte d'Ivoire : entre manifestation, alliance ou dialogue, quelle est la stratégie de l'opposition à 3 mois de la présidentielle? Plusieurs membres de l'opposition ivoirienne ont organisé le 9 août une marche à Abidjan, pour protester contre un quatrième mandat d'Alassane Ouattara et l'éviction de quatre figures de l'opposition à l'élection présidentielle.

Droits de douane américains: Algérie, Maroc, Madagascar... Qui sont les gagnants et les perdants en Afrique? Les pays africains voient l'entrée en vigueur de nouveaux droits de douane américains décidés par le président Trump ce jeudi 7 août. L'accès au marché américain fait l'objet de taxes plus ou moins lourdes selon les pays du continent.

Le Rwanda devient le 3e pays d'Afrique à accepter d'accueillir des migrants expulsés des États-Unis Les États-Unis ont lancé ces derniers mois une vaste campagne d'expulsions, négociant des arrangements très controversés pour envoyer des migrants présents sur son sol vers des pays tiers, en Amérique latine mais aussi en Afrique.

Que risque Nazih Marwan El-Azzi, l’influenceur gabono-libanais qui prétend pouvoir faire vaciller le pouvoir de Libreville? Activiste, influenceur ou maître chanteur? Nazih Marwan El-Azzi, plus connu sous le pseudonyme "X NAZIH X" sur les réseaux sociaux, a été interpellé le 1er août à Beyrouth, par la direction générale de la sûreté libanaise, après avoir affirmé qu’il détenait des enregistrements audio et vidéos "compromettants" et impliquant le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema.

Un symbole fort : le cardinal Fridolin Ambongo, prélat de RD Congo, réélu à la tête des Églises d'Afrique, au Rwanda Le cardinal Fridolin Ambongo Besungu, archevêque de Kinshasa et figure de proue de l’Église catholique en Afrique subsaharienne, a été réélu pour quatre ans, ce dimanche 3 août 2025, à Kigali, au Rwanda, à la tête des Conférences épiscopales d’Afrique et de Madagascar.

📲 Sur nos réseaux sociaux