Succès sans précédent des artistes nigérians et sud-africains sur Spotify en 2024

Les musiciens et chanteurs nigérians et sud-africains ont remporté un succès sans précédent en 2024 sur Spotify, engrangeant des bénéfices record, a annoncé vendredi la plateforme de musique en ligne.

Dominés par des stars internationales comme le chanteur et compositeur nigérian Burna Boy et la chanteuse nigériane Ayra Starr, incarnations de l'afrobeat, et la chanteuse sud-africaine Tyla, qui a reçu le Grammy Award de la meilleure performance africaine, les genres musicaux africains vont de succès en succès ces dernières années.

Le rapport de Spotify pour 2024 a "révélé une croissance extraordinaire des industries musicales d'Afrique subsaharienne, les artistes nigérians et sud-africains ayant réalisé des revenus record" et eu "une portée mondiale", a déclaré la plateforme de streaming dans un communiqué.

Les rénumérations versées aux artistes nigérians ont plus que doublé par rapport à l'année précédente, atteignant 58 milliards de nairas (37,8 millions de dollars) en 2024, tandis que les artistes sud-africain ont généré 400 millions de rands de bénéfices (20,9 million de dollars).

L'afrobeat nigérian et l'amapiano sud-africain sont devenus des genres musicaux parmi les plus populaires dans le monde, les artistes des deux pays collaborant et s'inspirant mutuellement, et ont également été en compétition pour des récompenses comme les Grammys.

La musique des deux pays a atteint "une portée internationale sans précédent", a souligné Spotify, chacun d'entre eux ayant gagné plus d'un milliard de nouveaux auditeurs.

Mais les musiciens nigérians et sud-africains ont également réalisé une forte percée auprès du public dans leurs propres pays, "les redevances pour la musique interprétée dans les langues autochtones ayant grimpé en flèche", a ajouté Spotify.

Lancé en 2008, Spotify, mastodonte de la musique en ligne, compte plus de 640 millions d'utilisateurs actifs par mois dans le monde.