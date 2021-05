Succession politique de père en fils en Afrique : quand la République devient héréditaire

Les soubassements de ces successions de père en fils sont décryptés dans cette interview croisée, par les politologues Gilles Yabi et Christopher Fumunyoh. Le premier, docteur en économie du développement, est fondateur et président du think tank citoyen, Wathi, à Dakar. Le second est le directeur Afrique du National Democratic Institute (NDI), à Washington DC.





TV5 Monde : Mahamet Deby, fils d'Idriss, a été choisi pour diriger le Conseil militaire de transition au Tchad avec la "bénédiction" de la France. Dans le contexte actuel au Tchad (rébellion, sécurité au Sahel), la succession du père par le fils était-elle la meilleure solution selon vous ?



Gilles Yabi : Evidemment non ! C’est peut-être même la pire solution. Je pense qu’il faut voir dans ce qui s’est passé au Tchad, deux problèmes. Le premier, c’est qu’on a une prise de pouvoir par un conseil militaire. On a donc de fait un coup d’État militaire puisque ce qui était prévu, c’était la succession par le président de l’Assemblée nationale. Certains disent que ce dernier a renoncé à exercer cette fonction de président par intérim, mais cela ne justifiait pas la prise de pouvoir par les militaires. Le deuxième problème, c’est qu’on a une prise de pouvoir, non seulement par les militaires, mais par aussi le fils du défunt président. Donc pour moi, c’est un mal supplémentaire parce que cela donne le sentiment que, même dans la galerie de généraux qui pouvaient prendre le pouvoir, c’est la filiation directe qui s’est imposée. Avec son jeune âge (37 ans), le fils d’Idriss Déby a forcément une expérience, même militaire, moins importante que celles de certains généraux, et il a pris la tête de ce Conseil militaire de transition

Je pense que cela pose un vrai problème, d’un point de vue symbolique et politique. Le signal donné est celui d’un pouvoir qui s’hérite et on a vu que dans beaucoup de pays où on a eu ce type de scénarios, que les fils qui ont hérité du pouvoir se sont imposés finalement et parfois sur une très longue durée. C’est le cas de Faure Gnassingbé au Togo qui est toujours au pouvoir. Je crois qu’il faut bien pointer la gravité du signal politique qui est donné et qui ne correspond pas à l’esprit démocratique.



Christopher Fumunyoh : Non. Certes, les défis auxquels le Tchad est confronté sont complexes, ce qui demande aussi des propositions de solution plus holistique qui tiennent compte non seulement de la dimension sécuritaire, mais aussi de l'État de droit, de la démocratie et des libertés des citoyens. On l’a vu lorsque l’ancien chef d'État centrafricain, Michel Djotodia est tombé en 2014, qu’un consensus a été vite trouvé pour une transition gérée par un civil, et de surcroît une dame en la personne de Mme Catherine Samba Panza. Et cela a permis au pays de connaître une stabilité et d’organiser des élections inclusives et crédibles. Cela été le cas aussi au Burkina Faso lorsque Blaise Compaoré est tombé en 2014 et au Mali après la chute du président Amadou Toumani Touré en 2012.



Tous ces pays étaient confrontés aux menaces sécuritaires multiformes, mais ce qui a permis de tenir, c'était non pas la transmission du pouvoir du père au fils, mais plutôt le consensus qui s’est développé pour que la transition soit gérée par une personnalité neutre, impartiale et surtout à même de faciliter l'enracinement de la démocratie et l'exercice des libertés.





L’Afrique a aussi perdu des présidents en exercice au Nigeria, au Malawi et tout récemment en Tanzanie, et dans aucun de ces pays de tradition anglo-saxonne, les gens n’ont pensé aux fils pour remplacer leurs pères. Christopher Fumunyoh, politologue



TV5 Monde : Justement, il y a Faure Gnassingbé (Togo), Ali Bongo (Gabon), avant Joseph-Désiré Kabila (RDC), et maintenant Deby. Est-ce si "facile" de succéder à un père président en Afrique ?



Gilles Yabi : « Facile ?» Je ne dirai pas. Si on compare l’ensemble du continent, sur les 54 pays, on n’a pas 10 fils de président qui ont hérité du pouvoir. C’est vrai, il y a des cas, comme (Ali) Bongo (Gabon), (Faure) Gnassingbé (Togo) ou (Joseph-Désiré) Kabila (RD Congo) avec des nuances importantes dans l’histoire politique de ces pays. C’est plus facile qu’ailleurs parce que ces successions de père en fils, se font dans le contexte de pays qui sont ‘’formellement’’ démocratiques, mais en fait ne l’ont jamais été. Donc, les pratiques politiques correspondent à une concentration du pouvoir dans les mains du président.

Cela veut dire que lorsque le président disparait, sa famille, son clan, détient tous les instruments, tous les moyens de maintenir une domination du champ politique. Les successions de père en fils est le reflet de pratiques politiques réelles de l’absence de démocratie et d’État de droit. Dans les pays où, l’État de droit s’est un peu plus installé, où il y a un peu plus d’institutions indépendantes et de respect pour la constitution, forcément, il est beaucoup plus difficile d’avoir un fils qui devient président lorsque son père décédé en dehors de tout processus démocratique.

Il faut voir aussi que dans certain cas, comme au Togo, il y a eu une forme de transition factice qui a permis au fils de devenir président à la suite d’élections qui se sont passées dans un contexte de violence. En réalité, c’est la concentration de pouvoir, la possibilité d’usage de la force, de répression, plus les moyens financiers, qui sont disproportionnées et sont dans les mains du groupe qui est au pouvoir. Ce sont toutes ces pratiques qui permettent d’imposer une succession familiale dans un certain nombre de pays.



Christopher Fumunyoh : Malheureusement, les exemples que vous citez se trouvent être tous en Afrique francophone, ce qui devrait nous pousser à une interrogation plus aiguë par rapport à la pratique de la démocratie et au respect de la constitution dans ces pays-la. N’oublions pas que l’Afrique a aussi perdu des présidents en exercice au Nigeria, au Malawi et tout récemment en Tanzanie, et dans aucun de ces pays de tradition anglo-saxonne, les gens n’ont pensé aux fils pour remplacer leurs pères. La pratique de la démocratie, c’est plus que des slogans; ça passe par le respect mutuel de l'égalité des chances aux autres pour gérer la chose publique et donc l'État qui, en fin de compte, appartient à tous.

TV5 Monde : Aujourd'hui, en Afrique, il y a encore des pays où la tentation de succession monarchique se fait sentir…



Gilles Yabi : Je ne connais pas suffisamment les familles présidentielles en Afrique pour pouvoir identifier les scénarios de succession monarchique possibles. Mais si on regarde les présidents qui sont au pouvoir depuis longtemps, et les pays les moins démocratiques dans certaines régions du continent, on pense forcément vers l’Afrique centrale. On pense à la Guinée équatoriale où le pouvoir des Obiang Nguema a toujours été clanique, très familial. On sait qu’un de ses fils (Ndlr: Teodoro Nguema Obiang Mangue) est déjà vice-président et joue un rôle important sur le plan politique. On voit mal une succession démocratique en Guinée équatoriale. C’est sans doute un des pays où ce scénario est envisageable.



L’autre pays d’Afrique centrale auquel on peut penser, c’est le Cameroun. Le président Paul Biya est au pouvoir depuis plusieurs décennies. On sait très bien que des élections vont être organisées, mais elles ne signifient en rien qu’on a affaire à un fonctionnement démocratique. Là aussi, on peut penser qu’un tel scénario ne soit pas impossible. Pendant longtemps, on n’évoquait pas de fils de président qui semblait être intéressé par la politique, mais ces derniers mois, il y a le sentiment qu’un des fils du président Biya est de plus en plus visible. Il semble y avoir un certain nombre de mouvements de soutien qui se mettent en place, donc on ne peut pas exclure qu’il y ait cette tentation au Cameroun.



En Afrique de l’Ouest et dans les autres régions du continent, il y a quand même moins de chances de voir ce type de succession monarchique. Je pense que cela reflète les différences de traditions politiques, les différences dans les degrés de respect l’État de droit et de la constitution. En Afrique de l’Ouest, il y a eu malgré tout beaucoup d’alternances, et il devient assez difficile pour les chefs d’État d’imposer leur fils lorsqu’ils quittent le pouvoir. En tout cas, cela exige beaucoup plus d’effort ; le fils s’intéresse à la politique, doit lui-même être engagé en politique pendant plus longtemps et doit faire ses preuves dans le champ politique. C’est lié à l’état de la démocratie dans les pays de la région.





Christopher Fumunyoh : Je n’ose même pas imaginer que les personnes raisonnables vont continuer à faire prospérer des réflexions pareilles au sein de leur famille biologique et politique. Pour moi, c’est de la folie pure et simple. Et dans l’ère de la démocratie pluraliste actuelle en Afrique, cela ne passerait pas facilement sans casse.





