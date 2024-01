"Surveillez le cours du fleuve" : comment une vanne est devenue un symbole de fraternité entre les deux Congo

Le football est toujours l'occasion de chambrer son ou ses voisins. Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, l'humoriste de la RDC Herman Amisi se moque de ses voisins de la République du Congo. Il leur demande de "surveiller le fleuve" pendant que la RDC va jouer la CAN en Côte d'Ivoire. La République du Congo, elle, ne s'est pas qualifiée pour la phase finale de la CAN. La phrase est devenu virale sur les réseaux sociaux et elle a même dépassé la simple vanne.

"Pendant notre absence, les Brazzavillois, surveillez le fleuve (Congo) ! Vous n'avez rien à faire. Puisque vous ne verrez rien on vous demande de surveiller le fleuve. C'est logique qu'on vous demande de surveiller le fleuve. Les Brazzavilois sont comme les Gabonais. La seule compétition où vous êtes présents c'est le 'Bachelor' (émission de téléréalité où un riche célibataire doit trouver l'amour)".

Tweet URL

Les deux capitales des deux Congo, Brazzaville et Kinshasa, sont séparées par un même fleuve, le fleuve Congo. Et les ressortissants des deux pays ne partagent pas seulement le même fleuve. Le Lingala est une langue commune. La rumba, est une culture commune.

La vidéo de l'artiste kinois, Herman Amisi, est donc devenue virale et fait désormais l’objet des challenges sur différents réseaux sociaux tels que Tik Tok et Facebook.

La blague reste donc conviviale des deux côtés du fleuve. La plateforme "Congolais TV" de Brazzaville montre ainsi dans plusieurs vidéos les différentes ethnies du Congo arborant les couleurs nationales en train de surveiller le Congo..

On y précise même les horaires de surveillance du fleuve. Le lundi ce sont les Vilis, le mardi, les Bémbés, le mercredi c'est au tout des Lari, le jeudi les Tékés puis le vendredi les Mbochis et samedi les Punu et les Makoua. Le dimanche est réservé à la diaspora.

L'humoriste Herman Amisi, il est vrai, avait également donné ses instructions sur les horaires de surveillance du fleuve avant son départ pour la CAN. Une organisation et un agenda calibré pour le plus grand bonheur de ses fans. Les Laris doivent être là pour surveiller le fleuve : "On ne badine avec notre héritage", s'était exprimé le comique.

Tweet URL

Serge Ibaka, champion de la NBA en 2019 avec les Toronto Raptors, né à Brazaville, joueur congolo-espagnol de basket, s'est donc prêté au jeu. Affuté sur un bateau le grand Serge Ibaka est bien là pour "surveiller le fleuve" et apporter son soutien aux Léopards, l'équipe nationale de la RDC.

"Nous sommes là. On va bien surveiller le fleuve", a-t-il posté sur twitter.

Tweet URL

Le succès de ce slogan est lié aussi à l’actualité récente autour du fleuve Congo. Sous l'effet d'une crue exceptionnelle, le Congo déborde. À Kinshasa, des sites résidentiels, touristiques ou industriels de bord de fleuve sont inondés, pendant que dans les quartiers populaires, des rivières déversent leurs eaux noirâtres et malodorantes dans les rues et les maisons.

Le derby du fleuve sera donc joué pour cette CAN 2024 sur le terrain de l'humour et des réseaux sociaux. Les supporters de la RDC espèrent aller jusqu'au bout. Depuis la Côte d'Ivoire l'artiste Herman Amisi compte sur ses voisins pour encourager les Léopards. "On est encore là chers voisins. Bisous les Brazzavilois. Bisous ! Continuez de surveiller le fleuve. Cette CAN est à nous !"