Tanzanie : Amnesty International demande la libération d'une figure de l'opposition

Tundu Lissu (c), leader de l'opposition, s'entretient avec ses avocats au tribunal de Dar es Salaam, le 10 avril 2025 en Tanzanie

La Tanzanie doit libérer immédiatement et sans condition le dirigeant de l'opposition Tundu Lissu, a déclaré Amnesty International vendredi, après son arrestation et son inculpation pour trahison.

Le parti Chadema de M. Lissu accuse la présidente Samia Suluhu Hassan de revenir aux tactiques répressives de son prédécesseur, quelques mois avant les élections générales d'octobre.

M. Lissu et d'autres membres de son parti ont été arrêtés mercredi après avoir participé à un rassemblement à Mbinga, une ville de la région méridionale de Ruvuma, où, selon le Chadema, des policiers ont dispersé la foule à l'aide de gaz lacrymogènes.

Le dirigeant de l'opposition a été présenté jeudi à un tribunal de Dar es Salaam, la capitale économique, et inculpé de trahison, une infraction passible de la peine de mort.

"Les autorités tanzaniennes doivent libérer Tundu Lissu immédiatement et sans condition", a déclaré Tigere Chagutah, directeur régional d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe, dans un communiqué.

Déjà, dans le cadre d'une "campagne de répression", "quatre opposants ont disparu et un a été tué illégalement en 2024", a-t-il ajouté.

Selon M. Chagutah, la police soumet les membres de l'opposition à des "arrestations massives, des détentions arbitraires et à un usage illégal de la force".

Mme Hassan avait dans un premier temps été félicitée pour avoir assoupli les restrictions que son prédécesseur John Magufuli avait imposées à l'opposition et aux médias dans ce pays de 67 millions d'habitants.

Mais les groupes de défense des droits humains et les gouvernements occidentaux ont critiqué ce qu'ils considèrent comme un regain de répression, avec l'arrestation de membres du Chadema ainsi que l'enlèvement et l'assassinat de personnalités de l'opposition.