Tanzanie: décès de Reginald Mengi, industriel, philanthrope et magnat de la presse

Le magnat de la presse, philanthrope et industriel tanzanien Reginald Mengi, une des plus grosses fortunes de la Tanzanie et du continent africain, est décédé dans la nuit de mercredi à jeudi à Dubaï, à 75 ans, ont annoncé jeudi ses médias.

"C’est avec une profonde tristesse que nous annonçons la mort" de Reginald Mengi "survenue à Dubaï, dans la nuit d’hier à aujourd’hui, 2 mai", indique un bref message publié sur les sites internet de ses médias. Le texte ne précise pas les circonstances du décès.

Né en 1944 dans une famille pauvre de la région de Kilimandjaro, dans le nord de la Tanzanie, Mengi figurait en 2014 à la 45e place parmi les personnalités les plus riches du continent africain, selon le magazine Forbes, avec une fortune alors estimée à 560 millions de dollars.

"Je suis attristé par la nouvelle du décès de Mengi, je me souviendrai toujours de sa contribution au développement de notre pays et de sa vision contenue dans son livre +I Can, I Will, I Must+", a twitté le président de Tanzanie, John Magufuli.

Mengi était à la tête d'IPP Group qui comprend notamment IPP Media, le plus grand groupe médiatique en Tanzanie, avec 11 journaux, des stations de radio, des chaînes de télévision et des services Internet.

Le groupe comprend également IPP Resources, l’un des plus grands groupes miniers de Tanzanie et IPP Households and Beauty, qui produit et distribue des marques de savon dans plusieurs pays.

IPP Group est aussi propriétaire de Bonite Bottlers, l’unique embouteilleur des produits Coca-Cola dans le nord de la Tanzanie, et sa marque d’eau embouteillée, Kilimanjaro, est la plus vendue du pays.

Mengi s’était par ailleurs fait remarquer par son assistance aux enfants tanzaniens souffrant de maladies cardiaques dont il payait les frais médicaux. Il avait aussi fait sienne la cause des albinos et employait certains d’entre eux dans ses nombreuses entreprises.