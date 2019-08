Tanzanie: deuil national après l'explosion meurtrière d'un camion-citerne

Le président tanzanien John Magufuli a décrété un deuil national jusque lundi inclus à la suite de la catastrophe qui a fait au moins 64 victimes, tuées samedi dans l'explosion d'un camion-citerne accidenté dont elles tentaient de siphonner le carburant, a-t-on appris dimanche de source officielle.

Les faits se sont déroulés samedi matin sur la commune de Msamvu, dans l'immédiate périphérie de Morogoro, un ville située à quelque 200 km à l'ouest de la capitale économique Dar es Salaam, sur l'un des principaux axes routiers du pays.

Le poids-lourd s'est renversé sur la chaussée, en tentant selon des témoins d'éviter une moto. Dans la foulée, des conducteurs de "boda-boda" - des moto-taxis - ont afflué sur les lieux pour tenter de récupérer du carburant qui s'échappait de la citerne, tout comme des habitants de la commune. Puis l'essence s'est embrasée.

"Le président John Magufuli décrète trois jours de deuil national à compter de ce (samedi) 10 août", indique un communiqué officiel publié tard dans la soirée de samedi et consulté dimanche matin par l'AFP.

Magufuli a par ailleurs chargé le Premier ministre Kassim Majaliwa de le représenter à l'enterrement des victimes de l'explosion, toujours selon le communiqué.

La ministre chargée des Affaires parlementaires Jenista Mhagama a précisé dimanche matin sur des télévisions locales que l'inhumation débuterait en fin d'après-midi pour donner aux familles le temps d'identifier leurs proches.

Pour les victimes méconnaissables, il sera procédé à des tests ADN, a-t-elle précisé, ajoutant que les familles qui le souhaitent pourront emporter les corps des leurs pour les inhumer.

Le dernier bilan donné samedi soir par le gouverneur de Morogoro, Stephen Kebwe, fait état de 64 morts et 70 blessés.

Selon les médias locaux, 39 blessés graves ont été transférés à l'hôpital national à Dar es Salaam tandis que les autres sont toujours soignés à Morogoro.

Ce type de tragédie n'est pas rare sur le continent. Début juillet, dans le centre du Nigeria, au moins 45 personnes étaient mortes et plus de 100 blessées lors du pillage par la population d'un camion-citerne accidenté qui avait explosé.

Parmi les plus meurtrières de ces catastrophes figurent celle de Maridi à 300km à l'ouest de Juba au Soudan du Sud, qui avait fait au moins 203 victimes en 2015 et celle de Sange dans l'est de la République démocratique du Congo où 292 personnes avaient perdu la vie en 2010.