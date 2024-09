Tanzanie: un opposant veut poursuivre le gouvernement et une compagnie de telecom pour une tentative d'assassinat

L'opposant tanzanien Tundu Lissu a annoncé mercredi qu'il allait poursuivre en justice le gouvernement et la société de télécommunication Tigo, accusée d'avoir transmis aux autorités ses données de téléphonie mobile avant une tentative d'assassinat contre lui.

Le 7 septembre 2017, la voiture de cette figure de l'opposition au président de l'époque John Magufuli avait été criblée de balles à son domicile dans la capitale administrative Dodoma (centre). Touché de 16 balles, il avait été évacué vers le Kenya, puis l'Europe où il avait été soigné.

Personne n'a jamais été poursuivi pour cette attaque, que Tundu Lissu a toujours attribuée au régime autoritaire de M. Magufuli.

Dans un article publié mardi, le quotidien britannique The Guardian rapporte qu'un enquêteur interne de la compagnie Millicom, alors propriétaire de Tigo, a affirmé devant un tribunal que "Tigo a fourni les données d'appels téléphoniques et de localisation 24h/24 et 7j/7 de Tundu Lissu dans les semaines précédant une tentative d'assassinat contre lui en septembre 2017".

Cet ancien policier, Michael Clifford, a fait ces révélations devant un tribunal du travail de Londres, où il conteste son licenciement en 2019 par Millicom, motivé, selon lui, par ses découvertes sur cette affaire.

"Cette nouvelle est très importante pour nous. Nous avons une occasion de connaître les personnes impliquées dans ma tentative d'assassinat", a déclaré Tundu Lissu lors d'une conférence de presse.

"J'ai dit à mes avocats d'aller de l'avant pour poursuivre Tigo et le gouvernement tanzanien (...) Je ne peux pas dire quand exactement la plainte sera déposée, les avocats ont beaucoup de travail à faire", a-t-il affirmé, disant vouloir saisir la justice internationale.

"Nous allons contraindre en justice Tigo à publier le rapport d'enquête de Michael Clifford concernant la surveillance dont je fais l'objet", a-t-il expliqué, ajoutant: "Tigo nous dira qui, dans le gouvernement tanzanien, leur a demandé de me traquer".

Opposant emblématique au parti Chama Cha Mapinduzi (CCM) au pouvoir depuis l'indépendance en 1961, Tundu Lissu (56 ans) est rentré en Tanzanie en janvier 2023.

Il vivait en exil en Belgique depuis sa tentative d'assassinat de 2017, ne revenant que brièvement en 2020 pour concourir à l'élection présidentielle contre John Magufuli, réélu avec un score officiel de 84% des voix.

Numéro 2 du principal parti d'opposition Chadema, il conteste aujourd'hui la politique de la présidente Samia Suluhu Hassan, qui a succédé à John Magufuli, décédé en mars 2021.

Arrêté à deux reprises ces derniers mois, il accuse notamment la dirigeante de revenir aux pratiques autoritaires de son prédécesseur, après avoir montré des signes d'ouverture démocratique lors de son arrivée au pouvoir.