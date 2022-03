Tchad : début des pourparlers de paix entre la junte et les rebelles à Doha

La paix nécessite plus de courage que la guerre

Albert Pahim, ​Premier ministre du Tchad

L'un des buts affichés du général Mahamat Idriss Déby Itno, autoproclamé le 20 avril 2021 président de la République à la tête d'une junte de 15 généraux, est d'amener les groupes armés à la table d'un "Dialogue national inclusif". Ce "Dialogue"avec les oppositions politiques et armées est prévu le 10 mai 2022.Un diplomate estime que les pourparlers de Doha pourraient durer pendant plusieurs semaines, ce qui risque de retarder la tenue de ce dialogue.A l'ouverture des pourparlers à Doha, le Premier ministre du Tchad Albert Pahimi et le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat ont affirmé que des "concessions" seront nécessaires pour la réussite des négociations.La cérémonie d'ouverture s'est toutefois déroulée sans la présence d'une partie des 84 chefs et cadres de 44 groupes armés invités qui n'ont pu quitter leurs repaires en Libye, au Soudan ou leur exil plus lointain encore, parce que leur documents de voyage ne sont pas arrivés à temps, selon un membre de la médiation tchadienne.L'histoire du Tchad indépendant, colonie française jusqu'en 1960, est ponctuée de coups d'État ou tentatives, et d'offensives de rébellions."La paix nécessite plus de courage que la guerre", déclare Albert Pahimi à l'ouverture des négociations dimanche. "Le vrai courage n'est pas de brandir une arme, mais de la déposer"."Nous devons unir nos efforts et écarter les différences afin de surmonter le défi commun de la propagation du crime organisé transnational et d'éliminer les groupes terroristes extrémistes opérant à travers notre frontière commune" a déclaré le ministre des Affaires étrangères libyen Najla Mangoush lor de la cérémonie.Les rebelles ont exigé comme préalable une restitution de leurs biens "spoliés", une amnistie générale et la libération des "prisonniers de guerre", ce que la junte a commencé de faire mais en excluant encore nombre d'entre eux, notamment les membres de la puissante alliance, le Front pour l'Alternance et la Concorde au Tchad (FACT), accusée d'avoir tué l'ancien homme fort du pays.La junte militaire avait promis des "élections libres et transparentes" au Tchad avant fin 2022.