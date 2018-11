Tchad : les dernières tisseuses de N'Djamena

Le geste est précis et en cadence.

Cela fait 14 ans maintenant qu'Alimé est tisseuse. Elle a des mains de fée. Elle va quand même mettre trois jours pour finir ce drap de coton.



« Le travail est très physique. C'était plus facile lorsque j'étais jeune. Avant, je faisais cinq voir six mètres de tissage par jour. Mais maintenant, je vieillis, je fais seulement deux mètres maximum. » Alimé Seid, tisseuse



Farcha, en périphérie de la capitale tchadienne. Une dizaine de femmes se sont réunies en coopérative pour sauvegarder un métier ancestral. Elles sont les dernières tisseuses de N'Djamena.



Les mains, comme les pieds travaillent, semblables à des pianistes.



"Même si on ne gagne pas beaucoup, c'est un beau métier, je suis contente de faire ce que je vois devant moi." Passiri Pachamé, tisseuse



Travail méticuleux, chaque fil doit être à sa place. Un savoir-faire unique.

Ces pièces faites main étaient très prisées dans les années 90.... beaucoup moins aujourd'hui.



Alors, les faibles revenus générés ne permettent pas de réparer le bâtiment qui commence à s'écrouler.



« Si le bâtiment reste dans cet état, il risque de s'effondrer sur nous. Là, il y a un mur qui s'est écroulé. Il nous faut de l'aide pour réparer, pour pouvoir continuer à travailler, former de jeunes recrues. » Rebecca Mwiwala, tisseuse



Il y a quelques années, la Première Dame du Tchad avait fait un don de 2 millions de FCFA pour encourager cet artisanat.



"On fait des couvre-lits, des sets de table, des nappes, des torchons, des tissus pour les hommes... tout tout." Solange Ida, secrétaire générale de la Cotimaf



Des tissages de belle qualité mais qui coûtent deux fois et demi plus cher que le Wax, tissu très en vogue en ce moment.