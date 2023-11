Tchad : l'opposant Succès Masra prône la "réconciliation"

Des manifestants contre le pouvoir dressents des barricades à N'Djamena le 20 octobre. Les heurts auraient fait une cinquantaine de morts selon le pouvoir, 300 selon l'opposition, l'ONU et diverses ONG.

Succès Masra, président du parti Les Transformateurs avait fui il y a un an. Des centaines de ses partisans ont été tués ou emprisonnés il y a un an lors d'une sanglante répression par le pouvoir.

Rentré d'exil le 3 novembre, il a signé un "accord de réconciliation" avec le pouvoir du Président de transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno.

TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Cet accord prévoit notamment une "amnistie générale" pour les responsables des meurtres de manifestants le 20 octobre 2022, pour la quasi-totalité de très jeunes hommes tués par les balles des policiers et militaires.

Le pouvoir affirme qu'ils seraient une cinquantaine, plus de 300 selon l'opposition, des ONG nationales et internationales et un rapport d'experts mandatés par l'ONU.

La réconciliation n'est pas une capitulation. Succès Masra

Succès Masra exhorte ce 19 novembre des centaines de ses partisans rassemblés à N'Djamena à l'"apaisement" et à ne pas "réclamer vengeance", rapporte un correspondant le l'AFP.

En martelant le mot "réconciliation" à maintes reprises, Succès Masra a "prié Dieu pour qu'il apaise les coeurs" des victimes et leurs familles et les "guide vers la responsabilité collective". "La réconciliation n'est pas une capitulation", a-t-il lancé.

Depuis son retour au pays, le reste de l'opposition, dont nombre de dirigeants sont encore en exil, n'a pas manqué de dénoncer un "accord" de dupes et ce qu'elle considère comme un ralliement de Masra au pouvoir dans la perspective d'élections promises pour 2024.

Elle appelle à boycotter le référendum du 17 décembre et juge l'amnistie comme le moyen "soustraire à la poursuite les criminels (...) qui ont tués en masse, torturé, enlevé et fait disparaitre les jeunes le 20 octobre 2022", a résumé pour l'AFP Max Kemkoye, président de l'Union des démocrates pour le développement et le progrès (UDP).

Le discours-fleuve de Succès Masra a été ponctué d'ovations d'une foule compacte de partisans habillés aux couleurs nationales.

"Son discours rassure le peuple, on est debout", s'enthousiasme Etienne Josue, 25 ans. "Il fait renaître en nous un sentiment d'espoir, après le 20 octobre, il n'y avait plus d'espoir", renchérit Salim Abdoulaye, 32 ans.

"Notre frère Mahamat Déby peut compter sur nous comme un allié du peuple. Nous sommes prêts à poursuivre avec les autorités pour trouver une solution globale", a conclu Succès Masra.

Le général Déby a été proclamé par l'armée le 20 avril 2021 président de transition à la tête d'une junte de quinze généraux à la mort de son père Idriss Déby Itno, tué par des rebelles en se rendant au front après avoir dirigé le Tchad d'une main de fer trente années durant.

TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Il promettait aussitôt de rendre le pouvoir aux civils par des élections au terme d'une transition de 18 mois, prolongée finalement de deux ans 18 mois plus tard.

Le 20 octobre 2022, plus de 600 jeunes hommes, dont 83 mineurs, ont été arrêtés - au moins un millier selon l'opposition - et déportés dans le sinistre pénitencier de Koro Toro en plein milieu du désert.

La plupart y ont été condamnés un mois et demi plus tard à de la prison ferme pour "insurrection" dans un procès de masse sans avocats.

Ils ont ensuite été rapidement graciés par le général Déby et remis en liberté.

Mais l'opposition et des ONG internationales affirment que des dizaines voire des centaines ont disparu le 20 octobre et les jours suivants, "exécutés" ou décédés durant leur transport à Koro Toro.