Tchad : Obsèques nationales d'Idriss Déby Itno

09h30 GMT

Le cerceuil d'Idriss Déby, monté sur le plateau d'un pick-up, drapé du drapeau national et entouré de soldats de la garde présidentielle, est arrivé place de la Nation.

#Tchad La dépouille du président Déby est arrivée. Beaucoup de femmes et d’hommes en pleurent au passage de leur président défunt. pic.twitter.com/06Vtc5pLDv — Aurélie Bazzara-Kibangula (@Aurelie_Bazzara) April 23, 2021

09h00 GMT

Mahamat Idriss Déby, le président du Conseil Militaire de Transition (CMT) est arrivé.

#Tchad Le président du conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Déby est arrivée. Les chefs d’état sont toujours en train de s’installer, déjà présent le chef d’Etat Guinée, Centrafricain ou encore Burkinabé pic.twitter.com/IxHeZxP8H4 — Aurélie Bazzara-Kibangula (@Aurelie_Bazzara) April 23, 2021

Le président français Emmanuel Macron a pris place aux côtés du président du CMT Mahamat Idriss Déby.

#Tchad Le président Emmanuel Macron est arrivé à la place de la Nation où des prières sont entendues . Il est aux côtés du président du CMT Mahamat Idriss Déby pic.twitter.com/TF5okt0zHB — Aurélie Bazzara-Kibangula (@Aurelie_Bazzara) April 23, 2021

08h30 GMT

Les délégations étrangères sont en train d’arriver. Alpha Condé, président de Guinée ou encore le président centrafricain Touadera sont déjà là. La cérémonie a pris un peu de retard.

Avant le début des funérailles, le président français Emmanuel Macron et ses homologues nigérien, burkinabé, malien et mauritanien ont rendu visite ensemble au général Mahamat Idriss Déby, qui préside une junte de 15 généraux ayant succédé au défunt et lui ont exprimé "leur unité de vues", a indiqué une source à l'Elysée, ajoutant: "le G5 Sahel est mobilisé aux côtés du Tchad et a fait part de son soutien commun au processus de transition civilo-militaire pour la stabilité de la région".

08H00 GMT

Onze chefs d'État sont attendus dans la capitale tchadienne pour assister aux obsèques d'Idriss Déby Itno, dont ceux des quatre autres pays du G5 Sahel, force militaire anti-djihadiste épaulée par la France : Mali, Niger, Burkina Faso et Mauritanie.

Sont présents aussi le président du Conseil souverain soudanais, le général Abdel Fattah al-Burhan, et le Congolais Félix Tshisekedi, président en exercice de l'Union africaine (UA), lle Nigérien Mohamed Bazoum ou encore le représentant de la diplomatie européenne Josep Borrell.

Les obsèques officielles se dérouleront en début de matinée sur la place de la Nation de N'Djamena. Le défilé militaire n'a pas encore commencé, comme en témoigne notre correspondante Aurélie Bazzara-Kibangula.

#Tchad Obsèques du président Déby : les militaires prêts pour un dernier honneur militaire pic.twitter.com/Ej7ShQx2lG — Aurélie Bazzara-Kibangula (@Aurelie_Bazzara) April 23, 2021

« C’est notre père qui est parti » nous a dit Zara, à peine majeure. A côté d’elle, ses amies, sont visiblement très émus par le décès du seul président qu’elles ont connu.

Après les honneurs militaires et différentes prises de parole, une prière devait être dite à la Grande Mosquée.

La dépouille d'Idriss Déby sera ensuite emmenée en avion à plus d'un millier de kilomètres, à Amdjarass, petit village qui jouxte sa ville natale de Berdoba, chef-lieu de la province de l'Ennedi Est (nord-est), près de la frontière soudanaise, où il sera inhumé aux côtés de son père.