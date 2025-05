Tchad: Succès Masra, l'ex-Premier ministre est placé en détention provisoire

L'ancien Premier ministre et opposant tchadien Succès Masra, candidat malheureux à la présidentielle de 2024, a été placé en détention provisoire mercredi près d'une semaine après son arrestation sur des soupçons "d'incitation à la haine", a-t-on appris auprès de ses avocats.

Arrêté le 16 mai, le chef du parti d'opposition les Transformateurs est soupçonné par la justice d'"incitation à la haine, à la révolte, constitution et complicité de bandes armées, complicité d'assassinat, incendie volontaire, profanation de sépultures".

Le 14 mai, 42 personnes "majoritairement des femmes et des enfants" ont été tuées à Mandakao, dans la région du Logone-Occidental (sud-ouest), selon la justice tchadienne qui soupçonne M. Masra d'avoir provoqué ce massacre.

Selon ses avocats Mes Oumdade Yagoua et Ngolé Mannro, M. Masra, qui était en garde à vue depuis son arrestation, a été déféré au parquet puis devant un juge d'instruction avant d'être placé en détention provisoire par ce dernier.

Les Transformateurs avaient évoqué dans un premier temps un "enlèvement" et diffusé un extrait d'une vidéo de caméra de surveillance montrant l'intéressé sortant de son domicile, encadré par plus d'une dizaine d'hommes en uniformes et armés.

Le parti a annoncé son intention de tenir une conférence de presse à 16H00 locales (15H00GMT) pour réagir à ce dernier développement judiciaire.

"Mensonge d'Etat"

Un message audio mis en avant par la justice pour incriminer M. Masra daterait de mai 2023. "Il apparait clairement qu'il s'agit d'un montage et d'un mensonge d'Etat extrêmement grossier (...) fourbi par un un gouvernement apeuré par la popularité Masra Succès, vainqueur réel de la présidentielle de 2024" ont réagi à ce propos dimanche ses partisans dans un communiqué.

Selon une traduction française de l'audio en langue ngambaye, il est dit: "apprenons-nous les uns et les autres à utiliser une arme à feu. Que ce soit fille ou garçon, que ce soit femme ou homme... soyons tous des boucliers protecteurs".

L'ancien chef de gouvernement a bénéficié de la loi d'amnistie générale inclue dans l'accord de réconciliation de Kinshasa en février 2024 qui a permis son retour d'exil suite à la répression sanglante de ses partisans en octobre 2022.

Le sud du pays est la zone la plus concernée par les conflits intercommunautaires, résultant de "la difficile cohabitation entre les agriculteurs et les éleveurs du fait de la rareté du pâturage et des zones agricoles", selon les Nations unies.

Les conflits agro-pastoraux au Tchad ont fait plus d'un millier de morts et 2.000 blessés entre 2021 et 2024, selon les estimations de l'ONG International Crisis Group.

Succès Masra, originaire du sud du pays, appartient à l'ethnie ngambaye et bénéficie d'une large popularité auprès des populations du sud à majorité chrétiennes et animistes, qui s'estiment souvent marginalisées par le régime de N'Djamena, majoritairement musulman.