Tebboune “n’ira pas à Canossa”, Paul Biya face aux rumeurs, Kaïs Saïed réélu : le Récap' Afrique de la semaine

🌍 L'actu en bref

🇹🇳 En Tunisie, le président Kaïs Saïed a été réélu à une majorité écrasante de 90,7 % lors du scrutin de ce dimanche 6 octobre. Selon l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie), Kaïs Saïed a obtenu les suffrages d’un peu plus de 2,4 millions d’électeurs sur 9,7 millions d’inscrits. Par ailleurs, le taux de participation s’est établi à 28,8 % soit le plus faible depuis le renversement de l’ancien président Ben Ali lors du Printemps arabe de 2011.

🇹🇩 Les inondations continuent à faire des ravages au Tchad. Depuis fin juillet, les pluies diluviennes et la crue du fleuve Chari ont fait près de 600 morts et ont touché plus d’1,9 million de personnes, soit plus de 10 % de la population, selon le dernier bilan du Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires (Ocha) au Tchad. À N’Djamena, plusieurs rues et quartiers ont déjà été submergés par la crue des eaux du Chari. Celles-ci “ne cessent de monter" et ont atteint mercredi un niveau record de 8,18 mètres, a déclaré mercredi le Premier ministre Allah-Maye Halina, lors d'une réunion de crise en présence de l'état-major de l'armée.

🇨🇲 Après une série de rumeurs sur l’état de santé du président camerounais Paul Biya et de la prétendue information sur sa mort, le gouvernement a démenti par communiqué une “fausse information” dont "l’origine est une télévision américaine favorable à une région indépendantiste dans le pays". Depuis, les autorités ont également “formellement interdit” aux médias d’évoquer la santé du président, dans une note ministérielle aux gouverneurs régionaux. Au pouvoir depuis 1982, Paul Biya est l’un des plus vieux dirigeant élu en exercice. Sa santé fait régulièrement l’objet de rumeurs sur les réseaux sociaux et dans les médias.

🇩🇿 Lors de sa rencontre mensuelle avec la presse nationale, samedi 5 octobre, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a définitivement écarté l’idée d’une visite en France, qu’il a jugée “humiliante” alors que les rapports entre les deux pays ne cessent de se corser. "Je n’irai pas à Canossa", a lancé Abdelmadjid Tebboune en reprenant l'expression historique signifiant son refus de demander pardon. La visite de ce dernier, plusieurs fois repoussée depuis mai 2023, était dernièrement prévue entre fin septembre et début octobre 2024. Les relations entre l’Algérie et la France sont redevenues glaciales après l’annonce, fin juillet, de l’appui de Paris au plan d’autonomie marocain pour le territoire disputé du Sahara occidental.

📺 Dans le JTA

La semaine dernière, le ministre français de l'Intérieur Bruno Retailleau avait ordonné au préfet de Mayotte d'organiser des vols groupés pour reconduire les ressortissants de la République Démocratique du Congo dans leur pays. Que s'est-il passé depuis cette annonce ? Reportage.

À cause de la guerre entre l'armée soudanaise et les milices des Forces de soutien rapide, le Soudan vit une crise humanitaire sans précédent. La capitale, Khartoum, a été dévastée par ces combats durant lesquels des milliers de personnes ont perdu leur habitation. Plus de la moitié a quitté la ville depuis 2023. Premier volet d'une série de reportages soutenus par le centre Pulitzer. Plus de 77 hôpitaux à travers le Soudan ont été endommagés depuis le début de la guerre. Les attaques contre les structures de santé continuent, rendant l'accès aux soins presque impossible.

Le Mozambique a voté mercredi pour élire son président et son Parlement, lors d'un scrutin sous tension où le parti au pouvoir depuis un demi-siècle, le Front de libération du Mozambique (Frelimo) devrait sauf surprise se maintenir aux postes-clés. Le scrutin est prolongé jusqu'à vendredi dans certaines régions.

🗣️ Les Mots de la paix

Des crues meurtrières en plein Sahel ? Pourquoi l’Afrique subit-elle une crise des inondations ?

Ces dernières années de terribles inondations dévastent l’Afrique. Elles sont à l’origine de centaines de milliers de sinistrés, de catastrophes humanitaires et de gigantesques désastres matériels. Étonnant non que ces ravages soient causés par les eaux, puisque c’est plutôt à la désertification qu’on associe souvent l’Afrique ? Comment en est-on arrivé à cette « crise des inondations » qui frappe le continent ? Explications avec Niagalé Bagayoko pour TV5MONDE. TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

🎭 L’instant culture :

🎬 C’est un film qui dénonce la violence coloniale. Tourné en 1966 par le réalisateur sénégalais Ousmane Sembène , le moyen métrage raconte l’histoire d’une jeune nourrice sénégalaise d’un couple de coopérants français, installés à Dakar , qui rejoint ses employeurs à Antibes, en F rance , pour des vacances pendant lesquelles elle devient la bonne du foyer. La version restaurée du film est sortie ce mercredi 9 octobre 2024, en France. Alain, fils du réalisateur, était l’invité du Journal Afrique.



🚴 Info sports

La troisième journée des éliminatoires de la CAN 2025 ont lieu du 10 au 12 octobre. Voici le programme ⤵️ Qualifications CAN 2025 : le programme de la troisième journée

📱 Sur nos réseaux sociaux

🇸🇳 Représentant le Sénégal au XIXe sommet de la Francophonie à Villers-Cotterêts, la ministre sénégalaise de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, Mme Yassine Fall, estime que la Francophonie ne devrait pas défendre une ligne politique en raison des intérêts divergents de ses membres, notamment ceux de l’Afrique par rapport aux pays industrialisés.

🗣️Le Sommet de la Francophonie c’est aussi les jeunes ! Nos journalistes ont rencontré quelques jeunes ambassadeurs francophones qui ont participé aux tables rondes, autour du thème « Créer, innover et entreprendre en français », lors du deuxième jour du Sommet de la francophonie qui s’est déroulé le 5 octobre au Grand Palais.

[ LeMémo ] de la semaine

À l'occasion du XIXe sommet de la Francophonie de Villers-Cotterêts les 4 et 5 octobre 2024, TV5MONDE propose une série de grands reportages tournés par sa rédaction lors des précédents sommets.

En 2023 au Sénégal, Clément Bonnerot, notre correspondant TV5MONDE à Dakar, était allé à la rencontre d'une journaliste à l'initiative d'une chronique quotidienne à la radio pour améliorer l'orthographe, la grammaire et la conjugaison des jeunes qui souhaitent se familiariser avec la langue de Molière.

🚂 À bord du Maghreb-Orient Express :

C'est une édition spéciale de MOE ! À l'occasion du XIXe Sommet de la Francophonie, notre équipe a pris le train vendredi 4 octobre pour poser son plateau au sein de la Cité internationale de la langue française, à l'intérieur du château de Villers-Cotterêts situé à une heure de Paris.

Au sommaire, une petite traversée musicale avec le duo Mauvais Œil qui ne manque pas d'idées pour mélanger les genres musicaux.