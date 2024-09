Tebboune réélu, inondations meurtrières au Nigeria, Tchad et Maroc, éliminatoires de la CAN 2025 : le Récap Afrique de la semaine

🌍 L'actu en bref

En Algérie🇩🇿, Abdelmadjid Tebboune est réélu avec 84% des voix. La Cour Constitutionnelle en Algérie confirme la réélection du président sortant Abdelmadjid Tebboune le 7 septembre avec un score révisé à la baisse, sur la base de résultats définitifs, soit 84,3% au lieu de près de 95% des voix annoncées initialement.

Nigeria🇳🇬 et au Tchad🇹🇩 subissent de graves inondations. Le Nigeria frappé par des inondations dévastatrices. Au moins 400 000 déplacés à Maiduguri et 30 morts. De son côté, le Tchad enregistre 341 morts et 1,5 million de sinistrés depuis le mois de juillet. Par ailleurs, des inondations meurtrières frappent aussi au Maroc🇲🇦.

Au Soudan🇸🇩, la guerre civile continue de ravager le pays, notamment la région du Darfour. Des vidéos vérifiées par un collectif de médias dont le journal français "Le Monde" attestent de crimes ethniques au Darfour par les paramilitaires des forces de soutien rapide du général Hemetti.

Les États-Unis annoncent le 12 septembre leur soutien à la création de deux sièges permanents au Conseil de sécurité de l'ONU pour des pays africains mais sans droit de veto. Une proposition qui intervient dans le cadre d'une réforme hypothétique de cet organe clé des Nations unies.

En Afrique du Sud🇿🇦, la coalition au pouvoir est-elle en train de se fissurer ? L'ANC a dû s'allier avec les libéraux de l'Alliance Démocratique pour conserver le pouvoir. Mais la promulgation d'une loi sur l'éducation fracture leur entente.

📺 Dans le JTA :

➖ En République Démocratique du Congo🇨🇩, le verdict était attendu. Celui du procès de la tentative de coup d'État du 19 mai 2024 à Kinshasa. Sur 51 accusés, 14 ont été acquittés et 37 autres sont condamnés à mort. Parmi eux, trois citoyens Américains, un Belge, un Britannique et un Canadien.

TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

➖ Au Sénégal🇸🇳, le naufrage d'une pirogue transportant des candidats à l'immigration a fait 39 morts. Nos correspondants sont allés à la rencontre des familles endeuillées.

TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

➖ En Côte d'Ivoire🇨🇮, un mouvement contre la communauté LGBT+ a enflammé les réseaux sociaux ivoiriens, jusqu'à avoir des impacts sur la vie réelle. Des agressions ont été recensées.

TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

📶 Sur notre site :

🇹🇳 En Tunisie, l'élection présidentielle se tiendra le 6 octobre. La réélection du président Kaïs Saïed ne fait aucun doute et pourrait renforcer le virage autocratique du pays. Entretien avec Sophie Bessis, historienne franco-tunisienne.

(Re)lire Présidentielle en Tunisie : "Ce scrutin n’est qu’un plébiscite, il n’y a personne en face"

🇨🇩 Nées dans l'ex-Congo belge entre 1946 et 1950, cinq femmes métisses poursuivent l’État belge 🇧🇪 pour crime contre l’humanité. Enlevées et placées dans des orphelinats catholiques où elles ont subi des sévices, puis abandonnées entre les mains des militaires. Aujourd'hui, après "une vie cassée", elles attendent réparation.

(Re)lire "Dire pardon ne suffit pas" : les métisses arrachées à leur famille sous la colonisation belge réclament justice

🇩🇿 Le président sortant Abdelmadjid Tebboune a été réélu pour un deuxième mandat en Algérie lors de la présidentielle du 7 septembre. Analyse de ce scrutin avec Adlene Mohammedi, chercheur en géopolitique et spécialiste du monde arabe.

Présidentielle en Algérie : "Cette élection n'est qu'une formalité administrative"

🎞️ [LeMémo] de la semaine :

Il y a cinq ans en arrière, les Algériens votaient pour choisir un président après le Hirak qui avait empêché la candidature d'Abdelaziz Bouteflika à un cinquième mandat. Le Mouvement pacifique initié par la jeunesse algérienne avait fait naître plein d'espoirs pour l'avenir du pays comme le montre ce reportage de TV5MONDE en 2019.

TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

🎙️L'instant culture

Patrimoine immatériel : préserver l'art culinaire africain. Depuis plus de trente ans, le Chef Christian Abegan défend les produits locaux, la gastronomie et un art de vivre africains. Il entend à présent réunir les acteurs de la gastronomie, de la nutrition et du monde économique pour faire rayonner les produits du continent.

TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

⚽ Info sport

Football : 48 nations africaines sont en compétition pour tenter de décrocher leur qualification à la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui débutera au Maroc fin décembre 2025. Les deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2025 ont donné lieu à des prestations variées de la part des équipes habituées aux phases finales de la compétition continentale. Du démarrage sans faute au début catastrophique, quelles sont les premières tendances de ces éliminatoires ? Le calendrier de tous les matchs et les résultats.

TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

📱 Sur nos Réseaux sociaux

🇨🇩 Dix jours après la tentative meurtrière d'évasion de la prison de Makala à Kinshasa, un tribunal militaire se tient à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire. Des détenus sont jugés notamment pour les viols commis sur d'autres détenues femmes. Les victimes racontent une nuit d'horreur où elles ont subi des viols collectifs.

Tweet URL

🇸🇳 Le président Bassirou Diomaye Faye a annoncé ce 12 septembre dissoudre l'Assemblée nationale et fixer des élections législatives le dimanche 17 novembre 2024.

Tweet URL

🇩🇿 Économie, relations avec les États frontaliers et avec la France… Quels sont les grands défis auxquels le président algérien récemment réélu va faire face pendant son mandat ?

👩‍🦰 L'humeur de Linda :

En cette période de rentrée scolaire, Linda Giguère se demande s'il vaut mieux lire sur écran ou sur papier. La science a tranché.