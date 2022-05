Tennis : la Tunisienne Ons Jabeur peut-elle remporter Roland Garros ?

Du 22 mai au 5 juin à Paris, les yeux des fans de tennis seront rivés sur la terre battue de Roland-Garros, un des tournois du Grand Chelem. Sans Serena Williams ou Naomi Osaka, quelle joueuse pourrait remporter le tournoi parisien ? La Tunisienne Ons Jabeur, sort de trois semaines très prometteuses et pourrait bien gagner ce tournoi.

Chargement du lecteur...

Elle a remporté le tournoi de Madrid le 7 mai et est ainsi devenue la première joueuse du monde arabe titrée en WTA 1000, la catégorie de tournois la plus prestigieuse après les Grands Chelems. Il s’agit du deuxième titre de sa carrière mais aussi du plus prestigieux. Elle s’est ensuite hissée en finale du Tournoi de Rome la semaine suivante. Elle reconnaît que ces palmarès l’ont aidée « dans sa confiance. »

Dans le sport depuis son plus jeune âge

« Cela m’aide à être plus dure avec moi-même, souligne Ons Jabeur. Je dois être en deuxième semaine, je dois avoir de meilleurs résultats que lors de mes autres grands chelems. » La joueuse de tennis espère être « prête mentalement et physiquement » pour ce qu’elle appelle son « objectif principal » : Roland Garros.



Âgée de 27 ans, Ons Jabeur est née à Ksar El Hellar en Tunisie. Bercée par le tennis depuis ses trois ans, elle décide d’en faire son métier à l’âge de neuf ans. En 2010, elle foule déjà la terre battue de Porte d’Auteuil, pour le tournoi Roland Garros Junior. Elle se qualifie pour la demi-finale et un an plus tard, elle remporte le tournoi.

Elle commence sa carrière de sportive professionnelle en 2012. Kaïs Saïed, président de la Tunisie la qualifie d’ « exemple pour les femmes et pour les jeunes », rapporte l’hebdomadaire francophone Jeune Afrique. Ons Jabeur fait la fierté du Maghreb, car elle est la seconde joueuse de la région à entrer au top 100 mondial, après Selima Sfar, Tunisienne également. Elle est également la joueuse numéro 1 du continent africain.

Un palmarès impressionnant

Deux ans plus tôt, elle est devenue la première joueuse arabe à se hisser en quarts de finale en Grand Chelem, lors de l’Open d’Australie 2020. De cette manière, elle a fait son entrée dans le Top 50. En 2021, c’est la première joueuse arabe à être titrée sur le circuit WTA.



Ons Jabeur a également affronté la Polonaise Iga Swiatek, numéro 1 mondiale en finale dimanche 15 mai lors de la finale du Tournoi de Rome. Après sa défaite (6-2, 6-2), la Tunisienne a reconnu avoir « beaucoup à apprendre » de son adversaire. « Iga n’est pas numéro un sans raisons, c’est vraiment une leader, j’ai beaucoup à apprendre d’elle, j’espère qu’on aura bientôt un autre match », déclare-t-elle. « Quelque soit le score, elle continue de mettre la pression sur les autres joueuses », souligne-t-elle.

À Roland Garros, son meilleur résultat est un huitième de finale, stade qu’elle a atteint ces deux dernières années. Cette année, elle est classée parmi les favorites du tournoi. Mercredi 18 mai, elle a commencé les entraînements sur la terre battue parisienne. Le tirage au sort du tournoi est prévu ce 19 mai, à 19 heures. Jusqu’où ira Ons Jabeur dans le tournoi ?