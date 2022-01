Tensions Ouganda-Rwanda: le fils du président ougandais en visite à Kigali

Le général Muhoozi Kainerugaba, fils du président ougandais Yoweri Museveni, est arrivé samedi au Rwanda, où il doit rencontrer le président rwandais, lors d'une visite qui marque un réchauffement des relations entre les deux pays après plusieurs années de tensions.

La frontière entre les deux voisins d'Afrique de l'Est est notamment fermée depuis près de trois ans.

Cette visite officielle doit durer une journée, a annoncé la chaîne de télévision publique Rwanda Broadcasting Agency (RBA), en diffusant des images de l'arrivée à l'aéroport de Kigali de celui qui est considéré par beaucoup comme le probable successeur du président ougandais, âgé de 77 ans.

Le général Muhoozi Kainerugaba devait s'entretenir avec le président rwandais Paul Kagame "dans l'après-midi", a ajouté la RBA.

Aucun commentaire officiel n'a été fait côté ougandais, mais une source proche du général a confirmé à l'AFP qu'il devait rencontrer "de hauts responsables rwandais et le président du Rwanda" lors de cette visite menée "en tant que haut conseiller présidentiel chargé des opérations spéciales".

"Les problèmes entre les deux pays sont à l'ordre du jour", a ajouté cette source, sans plus de détails.

Cette visite marque un réchauffement dans les relations entre les deux pays, tendues depuis plusieurs années.

Elle intervient moins d'une semaine après que Muhoozi Kainerugaba a publié sur Twitter deux photos de Paul Kagame -une ancienne en treillis militaire et une plus récente en costume- accompagnées de la légende: "Voici mon oncle, Paul Kagame. Ceux qui le combattent combattent ma famille. Ils devraient tous faire attention".

Paul Kagame et Yoweri Museveni ont été de proches alliés durant les années 1980-1990, dans la conquête du pouvoir dans leurs pays respectifs, avant de devenir de farouches rivaux.

En février 2019, le Rwanda a brusquement fermé sa frontière avec son voisin du Nord, coupant une importante route commerciale terrestre. Kigali accusait l'Ouganda d'enlever ses ressortissants et de soutenir des rebelles cherchant à renverser M. Kagame.

Kampala accuse pour sa part le Rwanda d'espionnage et d'avoir tué deux hommes lors d'une incursion sur son territoire en mai 2019, ce que Kigali a contesté.

Des pourparlers entre MM. Kagame et Museveni avaient été organisés sous l'égide des chefs d'Etat angolais Joao Lourenço et congolais Félix Tshisekedi. La quatrième et dernière rencontre en date a eu lieu en février 2020 à Gatuna, ville frontalière rwandaise.

Aucune réunion officielle ne s'est tenue depuis, notamment en raison de la pandémie de Covid-19.

Les relations entre les deux voisins ont également été envenimées par la publication l'an dernier de l'enquête sur le logiciel espion Pegasus, qui affirmait que le Rwanda avait utilisé ce logiciel pour pirater notamment les téléphones du Premier ministre entre 2014 et 2021, Ruhakana Rugunda, et du ministre des Affaires étrangères en poste depuis 2015, Sam Kutesa.