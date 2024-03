Togo : "Faure Gnassingbé va faire la même chose que Poutine"

L'Assemblée nationale du Togo a voté un nouveau texte qui instaure un régime parlementaire et faire entrer le pays dans sa Ve République. Concrètement, le président de la République ne sera plus élu au suffrage direct et son mandat sera de six ans non renouvelable. Un poste de président du Conseil des ministres est également créé et concentrera d'importants pouvoirs. Pour en parler : Bob Kabamba, politologue spécialiste de l'Afrique à l'Université de Liège, en Belgique.