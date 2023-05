Togo : fête de la gastronomie avec le Fesma !

Par TV5MONDE GOLNOUCHE BARZEGAR, CAROLINE CHAUVET

Au Togo, la 2e édition du Fesma, qui se clôturera dimanche prochain, est l'occasion d'exprimer une revendication portée par de nombreux chefs : revaloriser les produits et les plats africains non seulement à l'international, mais aussi et surtout sur le continent.