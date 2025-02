Togo : première élection sénatoriale qui inaugure le nouveau régime parlementaire

Les opérations de vote pour élire les premiers sénateurs du Togo, pays qui compte 9 millions d'habitants, ont débuté ce samedi 15 février au matin. Ces élections parachèvent la mise en place des nouvelles institutions prévues par le changement constitutionnel amorcé l'an dernier.

1527 conseillers municipaux et 179 conseillers régionaux s'apprêtent à voter

Adoptée par les députés en avril dernier, la nouvelle Constitution abolit l'élection du chef de l'État au suffrage universel et institue un régime parlementaire. "C'est une Constitution que nous n'avons jamais expérimentée. Il fallait l'expérimenter pour voir les côtés qui ne sont pas bons et apprécier le reste", estime Vimenyo Koffi, conseiller municipal qui a voté tôt samedi matin à Lomé.

Au total, 1527 conseillers municipaux et 179 conseillers régionaux doivent voter pour élire 41 sénateurs qui siègeront à la chambre haute du Parlement nouvellement créée. Et, 89 candidats sont en lice. Le Sénat sera composé de 61 membres au total, dont 20 seront désignés par le président du Conseil des ministres.

Un président de la République honorifique et un président du Conseil au pouvoir

La nouvelle Constitution est vivement critiquée par l'opposition et la société civile qui y voient un moyen pour l'actuel chef de l'État, Faure Gnassingbé, de se maintenir indéfiniment au pouvoir tandis que l'ancienne Constitution ne lui permettait que de briguer un dernier mandat en 2025.

Ainsi, la fonction de président de la République sera désormais purement honorifique et l'exercice effectif du pouvoir sera assuré par un président du Conseil qui doit être le chef du parti majoritaire à l'Assemblée nationale.

Il s'agit en l'occurrence de Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis 2005 à la suite de son père resté près de 38 ans à la tête du pays. Son parti, l'Union pour la République (Unir), a largement remporté les élections législatives d'avril avec 108 sièges sur 113.

5ème République

L'opposition avait dénoncé un "hold-up électoral", des "fraudes massives" et appelé à la "mobilisation" des Togolais, mais les tentatives de manifestation contre la nouvelle Constitution sont restées lettre morte, les autorités ayant empêché les leaders de l'opposition de se réunir.

Le camp présidentiel affirme de son côté que ce changement constitutionnel assure plus de représentativité. La nouvelle Constitution, qui acte l'entrée du pays dans sa cinquième République, "établit une logique de déconcentration des centres de décisions et de partage du pouvoir, avec une gouvernance concertée, participative et de proximité", a déclaré Gilbert Bawara, ministre de la Réforme du service public, sur son compte X vendredi.

Une fois le Sénat installé, Faure Gnassingbé pourra être officiellement désigné président du Conseil et les députés et sénateurs éliront un président de la République sans réelle prérogative.

Boycott partiel

Le scrutin sénatorial est boycotté par certains grands partis de l'opposition dont l'Alliance nationale pour le changement (ANC), les Forces démocratiques pour la République (FDR) et la Dynamique pour la majorité du peuple (DMP, regroupement de partis politiques et d'organisations de la société civile).

Le parti Alliance des démocrates pour le développement intégral (ADDI), chef de file de l'opposition, prendra part au scrutin, comme d'autres petits partis d'opposition.

Les envoyés spéciaux des médias étrangers n'ont pas obtenu d'accréditations pour couvrir ces élections, comme ce fut le cas lors des scrutins législatifs et régionaux d'avril dernier.