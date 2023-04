Togo : un recensement électoral commence en vue des élections législatives

Aucune date n'a encore été annoncée pour la tenue de ces élections, mais elles se tiendront cette année, avait affirmé le président togolais Faure Gnassingbé, le 31 décembre dernier.La Commission électorale nationale indépendante a appelé "les Togolais âgés de 18 ans révolus à se rendre massivement et sereinement dans les centres de recensement (...) afin de se faire enregistrer pour obtenir leur carte d’électeur".Dans plusieurs centres de recensement à Lomé en fin de matinée, les agents recenseurs étaient à leurs postes et l’opération se déroulait dans le calme."Tout a bien démarré depuis le matin, mais les machines sont un peu lentes. L’opération se déroule en quatre étapes : la vérification des pièces d’identité, le remplissage d’un formulaire, l’inscription des éléments recueillis dans la base de données et la délivrance de la carte d’électeur biométrique", a déclaré Aristide Adayi, responsable d’un des centres.Dans certains centres, les salles de recensement étaient remplies de citoyens et d’autres attendaient au-dehors. L’opposition avait boycotté les législatives de 2018 et le recensement électoral, dénonçant des "irrégularités".Mais cette fois-ci, des leaders de l’opposition sont mobilisés depuis plusieurs mois et ont appelé leurs partisans à aller "massivement" s'inscrire sur les listes électorales."Il s’agit d'une opération capitale pour nous, l'enjeu étant de sortir avec un fichier électoral fiable et de faire inscrire le maximum d'électeurs en âge de voter", a déclaré Brigitte Adjamagbo-Johnson, coordonnatrice de la Dynamique pour la majorité du peuple (DMP, regroupement de partis politiques de l’opposition et d’organisations de la société civile)."Nous avons aussi appelé à la vigilance pour dénoncer les fraudes auxquelles on nous a habitués. A cet effet, nous avons mis à la disposition des citoyens un dispositif d'alerte", a-t-elle souligné.Le président Faure Gnassingbé est arrivé au pouvoir en 2005 après le décès de son père, le général Gnassingbé Eyadéma, qui avait dirigé le Togo d'une main de fer pendant 38 ans. Il a depuis été réélu lors de scrutins qui ont tous été contestés par l'opposition. Quelque 3,6 millions d'électeurs togolais étaient inscrits sur les listes électorales pour la présidentielle de février 2020. Le recensement doit prendre fin le 3 juin.