Tortures dans des prisons soudanaises, référendum en Guinée, maladies mystérieuses en RD Congo... Le Récap' Afrique de la semaine

🌍 L’actu en bref

🇸🇩 L'ONU a dénoncé ce 6 mars les conditions inhumaines et "graves formes de torture" dans les prisons de Khartoum et sa région tenues par les Forces armées soudanaises (FAS) ou les Forces de soutien rapide (FSR). Les deux forces militaires s'y livrent une guerre féroce depuis deux ans.

Des manifestants protestent contre le coup d'État militaire d'octobre et l'accord qui a réintégré le Premier ministre Abdalla Hamdok mais a mis le mouvement à l'écart à Khartoum, au Soudan, le dimanche 19 décembre 2021. (AP Photo/Marwan Ali)

🇬🇳 En Guinée, le chef du gouvernement a annoncé le 5 mars à la presse un référendum et des élections présidentielle et législatives en 2025 , année pendant laquelle "le retour à l'ordre constitutionnel sera effectif" dans le pays. Les autorités de transition sont au pouvoir depuis 2021. Elles ont manqué à son engagement de rendre le pouvoir aux civils en 2024.

🇹🇩 Le parti du gouvernement transitoire en place a largement remporté les premières élections sénatoriales du Tchad . Les résultats ont été annoncés ce mardi 4 mars par le Conseil constitutionnel.

Image d'illustration. Bureau de vote à N'Djamena lors des dernières élections présidentielles au Tchad, le 6 mai 2024. (AP Photo/Mouta, Archive)

🇨🇩 Une série de maladies inexpliquées en République démocratique du Congo fait l'objet de nombreuses spéculations sur leur origine . Ces épidémies mystérieuses pourraient constituer des cas d'empoisonnement, selon l'Organisation mondiale de la Santé.

Les experts de l'OMS délivrent des kits de dépistage dans la province occidentale de l'Equateur située en République démocratique du Congo (RDC). WHO African Region @WHOAFRO

📺 Dans le JTA

Dans l'Extrême-Nord du Cameroun, des milliers de femmes déplacées ont tout perdu à cause des attaques de Boko Haram. Dépossédées de leurs terres, elles peinent à reconstruire leur vie ailleurs. Sans accès à un espace agricole, elles doivent multiplier les petits travaux pour nourrir leur famille. Mais face à cette injustice, elles ne baissent pas les bras.

À Pointe-Noire en République démocratique du Congo, le lac Tchimpounga, site ancestral et touristique, est menacé par la construction d'un collecteur des eaux. Les risques d'inondation et de dégradation sont énormes.

Le général Brice Oligui Nguema a officialisé sa candidature à la présidence à l'élection présidentielle gabonaise du 12 avril 2025. Entretien avec Nora Kassa, présidente du mouvement "C'est bon pour le Gabon", un mouvement pro-Oligui Nguema.

🛜 Sur notre site

Les combats entre le M23 et les forces armées congolaises dans l’est de la République démocratique du Congo ont conduit de nombreux pays et institutions à prendre des sanctions contre le Rwanda, allié du groupe armé M23. Tour d’horizon.

(Re)lire Guerre en RD Congo : quelles sanctions ont été prises contre le Rwanda ?

Plusieurs centaines des femmes ont participé à une marche le 1er mars à la mairie d’Abobo, dans le district d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, contre la recrudescence des féminicides et les violences basées sur le genre. Cette manifestation intervient près d’une semaine après le meurtre d’une mère de famille par son ex-conjoint. Reportage de Chléophas Mosala.

(Re)lire Non à la violence de genre : les Ivoiriennes dans la rue

🎤 L’instant culture

La reine congolaise du gospel, Rosny Kayiba, sort son tout premier album "Loyembo ya Motema". Un album qui ne s'adresse pas qu'aux Chrétiens, mais qui appelle à la responsabilité des croyants. Et des artistes. "C'est notre rôle de faire tout ce qui est possible pour ramener la paix dans notre pays. En commençant par dénoncer ce qu'il se passe, dénoncer les maux que subit notre peuple."

🏄 Info sports

La plage d'Assinie, à 80 km d'Abidjan en Côte d'Ivoire, accueille pour la première fois un tournoi continental de surf, "l'Africa surf tour". Cet événement est le symbole de l'essor de ce sport dans le pays.

Chargement du lecteur... La Côte d'Ivoire accueille pour la première fois un tournoi continental de surf, "l'Africa surf tour".

📱Sur nos réseaux sociaux

🇨🇴La saison du carnaval bat son plein en Amérique latine et dans les Caraïbes. Saviez-vous que le carnaval de Barranquilla en Colombie a des racines africaines ?

🇹🇬Culture vaudou, danses traditionnelles et hip-hop, le tout dans un lieu lourdement chargé d’histoire ? TV5MONDE vous emmène à la découverte du Festival Désenchaînés au Togo. Visite guidée avec le rappeur Yao Bobby.

Les relations diplomatiques entre l’Algérie et la France s’enveniment depuis l’attentat de Mulhouse (Haut-Rhin), fin février. L’auteur présumé est un Algérien faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) 🇩🇿🇫🇷Notre éditorialiste Slimane Zeghidour revient sur la situation.

🎞️ [LeMémo] de la semaine

​​Le ramadan est le mois sacré de la communauté musulmane au cours duquel les musulmans observent 28 jours de jeûne, de prières et de réflexion. C'est aussi un moment propice au pardon et à la réconciliation. En 2015 à Bangui (République Centrafricaine), la fête religieuse laissait entrevoir une lueur d'espoir avec le retour de la paix dans la société centrafricaine. Reportage de Samuel Thierry NZame et de François-Xavier Freland pour TV5MONDE.