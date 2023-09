Transferts dans le football : des joueurs africains toujours aussi convoités

Algérie

Le milieu de terrain offensif formé à Lyon, Houssem Aouar, et nouveau international algérien a signé un contrat de 5 ans à l'AS Roma, jusqu'en 2028. Il a marqué son premier but avec la Roma le 26 août dernier contre Vérone.

Tweet URL

Riyad Mahrez lui a quitté Manchester City pour Al-Ahli ce 28 juillet 2023. L'ailier algérien de 32 ans a annoncé son départ de Manchester City. Il rejoint le club saoudien d'Al-Ahli pour quatre saisons. Le montant du transfert est estimé à environ 30 millions d'euros.

Tweet URL

Côte d'Ivoire

Incarnation du renouveau sportif du RC Lens ces deux dernières saisons le milieu de terrain et international ivoirien Seko Fofana a rejoint le club saoudien Al Nasr où évolue un certain Christiano Ronaldo. Le montant du transfert est estimé à 19 millions d'euros. C'est la deuxième plus grande vente du RC Lens.

Tweet URL

Gabon

L'attaquant international Pierre-Emerick Aubameyang est Marseillais depuis le 21 juillet dernier. L''attaquant de 34 ans avait au préalable rompu son contrat avec Chelsea. Il a signé libre à l'OM. Il s'est engagé pour trois saisons avec les Phocéens.

Tweet URL

Guinée

Naby Keita, capitaine de la sélection nationale quitte Liverpool. Il était en fin de contrat.. Il s'est engagé jusqu'en 2026 avec le Werder Breme.

Tweet URL

Sénégal

Un an seulement après son arrivée au Bayern Munich, qui l’avait acheté 30 millions d’euros à Liverpool, Sadio Mané quitte le meilleur club allemand, avec qui il était sous contrat jusqu’en juin 2025. Le transfert a été annoncé le 31 juillet Il jouera les deux prochaines saisons au club d’Al-Nassr, à Riyad, au côté du Portugais Cristiano Ronaldo. Son salaire net est de 40 millions d'euros par an.

Tweet URL

Le jeune défenseur sénégalais de 18 ans Mikayil Ngor Faye a quitté le club de D2 croate, NK Kustošij pour le FC Barcelone. Le montant du transfert est de l'ordre de 1,5 millions d'euros. L'international sénégalais U17 a signé un contrat de 4 ans. Le montant de sa clause libératoire est de 400 millions d'euros.

Tweet URL

Le défenseur international sénégalais de 32 ans Kalidou Koulibaly a quitté Chelsea pour évoluer avec l'équipe saoudienne d'Al-Hilal. Le montant du transfert n'a pas été précisé.