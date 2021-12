Trente ans de la chute du bloc soviétique : comment l'URSS a influencé l'Afrique

Tatiana Smirnova : Les relations entre l’URSS et les pays du continent africain étaient dominées, certes, par une certaine logique géopolitique de guerre froide, mais pas uniquement. Avec les indépendances l’URSS a noué des partenariats très étroits et très fort avec les pays qui ont voulu rompre avec les anciens pays colonisateurs. Par exemple, en Afrique de l’Ouest, ce fut notamment le cas de la Guinée de Ahmed Sékou Touré (président de la Guinée de 1960 à 1984 en rupture avec la France, ndlr), du Ghana de Kwame Nkrumah (président du Ghana panafricaniste de 1960 à 1966) et du Mali sous la présidence de Modibo Keïta (1960-1968). Pour l’Afrique de l’Est on pourrait citer l’alliance avec l’Éthiopie de Mengistu (chef d'État de l'Éthiopie de 1977 à 1991). Les relations entre l’URSS et les pays du continent africain étaient dominées, certes, par une certaine logique géopolitique de guerre froide, mais pas uniquement.



Par ailleurs, l'URSS renforçait son image d'une puissance anti-impérialiste en accordant un soutien militaire remarquable aux mouvements de libération nationale dans les colonies portugaises comme en Angola et en Mozambique. Entre 1960 et 1990, l'URSS a construit un impressionnant système des centres de formation et même d'académies – surtout à l'intérieur du pays – pour la formation militaire, préparant les officiers, mais aussi des combattants de base à la guérilla. Ainsi, si on peut dire que la politique de l'URSS en Afrique se définissait, entre autre, par la course aux armements dans le cadre de la guerre froide, il serait erroné d'interpréter des conflits qui se sont développés sur le continent en Afrique à travers un prisme des « proxy wars ». Tout comme aujourd'hui, à cette époque-là les dirigeants jouaient plus au moins la carte des blocs opposés, en fonction des opportunités du moment : le choix du camps de l'URSS par un pays ne signifiait pas nécessairement la rupture des liens militaires et économiques avec les anciennes métropoles.

TV5MONDE : comment concrètement se traduisait ces partenariats entre l’URSS et ces pays africains qui ne faisaient pas forcément parti du bloc soviétique ?

Tatiana Smirnova est chercheuse post-doctorante au Centre FrancoPaix de de l’Université de Québec à Montréal. Elle a travaillé notamment sur les relations entre le Mali et l'Union soviétique.



Tatiana Smirnova : Si la coopération militaire étaient très développée, notamment avec des pays comme, l’Angola, Somalie, l’Éthiopie, Congo, la Guinée, le Mozambique, l’Algérie, l’Egypte, la Lybie et le Mali – il faut absolument souligner le fait que l’aide au développement était un volet très important dans les relations entre les pays du continent africain et l’URSS.

En effet, les pays qui venaient d’accéder à l’indépendance n’étaient pas tous au même niveau de développement économique, mais pour eux tous il y avait des besoins communs qui s’inscrivaient dans les nécessités de la construction des Etats-Nations. Il fallait donc former des cadres et de se développer économiquement très rapidement.



Abdou Moumouni Dioffo fut le premier agrégé africains en sciences physiques. Il a été formé en URSS et a contribué a développé l'énergie solaire au Niger. DR





L’URSS projetait une image d’un pays qui a réussi en très peu de temps de se développer et à se moderniser d’une manière impressionnante, avec des figures mythiques comme Youri Gagarine ou par la recherche scientifique, avec l’exemple emblématique sur la recherche en matière de l'énergie solaire.



Pour consolider les indépendances, il fallait donc développer les ressources humaines. La coopération en matière de la formation avec les pays africains étaient ainsi un volet très important à la fois pour l’Afrique et pour l’URSS qui espéraient, au moins au départ, de gagner ainsi les « coeurs et les esprits » en se mettant en compétition ici aussi avec les anciens pays colonisateurs qui offraient, elles aussi les différentes formations.

Ainsi, l’URSS avait formé des milliers des spécialistes dans les différents domaines: des médecins, ingénieurs civiles, électriciens, géologues, ingénieurs en matière d’agriculture etc. L’URSS avait également construit des établissements d’enseignement comme en Guinée, l’Institut polytechnique ou au Mali une école pour la formation de personnel médical, un centre d’éducation agricole et une Ecole d’Administration à Bamako qui formait chaque année environ 250 étudiants versés ensuite dans la fonction publique de l’État malien.



Pour le Niger, qui n’était pas d’ailleurs un pays d’orientation socialiste, il faut absolument citer le cas d’une figure emblématique de Abdou Moumouni Dioffo, membre-fondateur du Parti Africain de l’Indépendance (PAI), qui fut le premier agrégé africain en sciences physiques, professeur, directeur de l’Office National de l’Energie Solaire. Pour se spécialiser en énergie solaire, il a fait ses études en URSS.

Un autre volet de coopération, peut être minoritaire mais intéressant, était le soutien que l’URSS accordaient aux mouvements des femmes dans les différents pays en Afrique. En effet, l’image d’une femme émancipée par le travail salarié était attractif et plusieurs organisations des femmes en Afrique ont bénéficié d’appuie de l’URSS pour se former.

Modibo Keïta, président du Mali de 1960 à 1968, ici en visite en Yougoslavie, s'était rapproché des pays du bloc socialiste. DR

TV5MONDE : Comment pouvez-vous caractériser la politique d’influence soviétique sur le continent africain ? Sur quels instruments s’appuyait-elle et avec quels résultats ?

Tatiana Smirnova : L'URSS avait développé plusieurs instruments d’influence : envoie des étudiants en URSS, des spécialistes soviétiques en Afrique, voyages et soins offertes aux personnalités et leadeurs des différents mouvements/organisations syndicales identifiées comme influents, de distribution de la littérature marxiste-léniniste sur le continent (dans les ambassades, les différentes exposition). Il y avait même un radio (La Voix de la Russie) qui diffusait en 8 langues africaines.

Les liens d’amitiés noués pendant le séjour des spécialistes soviétiques en Afrique, tout autant comme les liens noués par les Africains pendant leur séjour en URSS – ont tous laissé les traces.



L'Union soviétique tentait toujours de souligner le contraste entre ses propres engagements idéologiques à l'antiracisme et à la décolonisation et l'histoire du racisme et du l'histoire du racisme et du colonialisme occidentaux. La critique soviétique du colonialisme et du racisme nord-américain, marquée par l’absence des colonies de l’URSS – était l’un des arguments de la propagande.



"Libérez les peuples de l'Afrique." Images de propagande soviétique des années 60. DR

TV5MONDE : Est-ce qu’on peut parler d’un échec de la propagande soviétique ?

Tatiana Smirnova : Il est difficile de mesurer précisément l’ampleur et les effets directs de ces différents instruments d’influence. Les régimes socialistes n’ont pas survécu dans la majorité des cas –à partir de cette perspective l’on pourrait en effet parler d’une certaine manière d’un échec. Mais ce qui est plus important ici, c’est que l’URSS avait laissé une empreinte très importante dans l’imaginaire collectif – si l’on pourrait le dire ainsi – en Afrique.



L'URSS a laissé une empreinte très importante dans l’imaginaire collectif.

C'est un imaginaire d’une forte puissance qui a su se positionner en tant qu’une alternative à la fois sur le plan géopolitique et sur le plan du développement économique. Les liens d’amitiés noués pendant le séjour des spécialistes soviétiques en Afrique, tout autant comme les liens noués par les Africains pendant leur séjour en URSS – ont tous laissé les traces. Dans la construction de ces relations avec l’Afrique, la Russie d’aujourd’hui puise sans aucun doute de cet héritage soviétique, même si la coopération s’appuie surtout sur des volets économiques et pragmatiques.

Des jeunes Éthiopiens défilent dans la capitale d'Addis Abeba. Le pays connaîtra un régime pro-soviétique, le Derg, de 1975 à 1991. AP

TV5MONDE : Comment a été perçu la fin de l'expérience socialiste dans les Etats africains qui étaient dans le camp soviétique ?

Tatiana Smirnova : Globalement y a eu beaucoup d'amertum. Mais je pense que les bouleversements de la fin des années 1980 – début des années 1990 sur le continent africain, le changement des régimes politiques étaient quelque chose de plus préoccupant pour les dirigeants. La fin de certains accords de coopération avec l’URSS a été également source de déception.



TV5MONDE : Est-ce que Poutine joue sur une ancienne proximité culturelle et affective que ces pays avaient avec l’URSS ?

Tatiana Smirnova : Paradoxalement, oui et non. Les partenaires économiques les plus importants de la Russie d’aujourd’hui c’est l’Égypte et l’Algérie (coopération militaire et dans un domaine d’agriculture). Même si l’URSS avait des liens forts avec ces pays, ce n’était pas ses partenaires privilégiés à l’époque. La coopération d’aujourd’hui se construit sur un volet surtout pragmatique. Avec la fin de l’URSS, le tournant c’était aussi les modalités de coopération : avant c’était une coopération centralisée et bien institutionnalisée, aujourd’hui – elle passe surtout par les compagnies privés.



C’est aussi la raison pour laquelle il serait erreur de penser que la politique de la Russie en Afrique aujourd’hui est bien orchestrée et coordonnée exclusivement par Krémlin. D’ailleurs tout comme pendant l’époque soviétique (mais pour des raisons différents), il y existe une pluralité des positions et visions sur les « manières de faire ». Ceci s’explique aujourd’hui par la décentralisation de coopération et par les intérêts différents des uns et des autres qui s’y investissent.



Les grandes dates de l'URSS en Afrique



1960 : année des indépendances. Des pays rejoignent le bloc de l'URSS comme la Guinée de Ahmed Sékou Touré qui instaure un parti unique dans son pays. D'autres pays francophones signent des accords de coopération.



1965 : Cuba envoie des soldats en RDC pour déstabiliser le régime de Mobutu.



1975-1985. L'URSS mène une politique offensive et envoient des soldats cubains sur plusieurs fronts africains en Angola, au Mozambique ou en Éthiopie. Des régimes socialistes voient le jour comme en Éthiopie. Le pays connaîtra trois guerres et des famines.



1991 : fin de l'URSS et fin des régimes socialistes en Afrique.

