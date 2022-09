Trois soldates parmi les 49 militaires ivoiriens détenus au Mali ont été libérées

« Le Mali a libéré les trois femmes du contingent de 49 militaires ivoiriens ». C’est la diplomatie malienne qui annonce la bonne nouvelle. La libération se fait « à titre humanitaire » spécifie toutefois Bamako, sans préciser la condition des soldates libérées.

Soupçonnés d’être des "mercenaires", le contingent des 49 soldats ivoiriens est détenu au Mali malgré le fait qu’Abidjan assure que ses militaires sont en mission pour l'ONU, dans le cadre d'opérations de soutien logistique à la Mission des Nations unies au Mali (Minusma). Le 15 août, la justice malienne a néanmoins confirmé officiellement leur accusation, tout en inculpant les militaires de "tentative d'atteinte à la sûreté de l’Etat" avant de les écrouer.

Affaire diplomatique

L’affaire avait fortement tendue les relations ivoiro-malienne. Dès l’annonce de leur arrestation, la Côte d’Ivoire avait exigé la libération “sans délai” de ses militaires. Le gouvernement ivoirien avait alors avancé que l’opération était alors « bien connue des autorités maliennes » et se défendait d’avoir « toujours œuvré au sein des instances sous-régionales, régionales et internationales, pour la paix, la stabilité et le respect de l'État de droit, ne peut s'inscrire dans une logique de déstabilisation d'un pays tiers ». La junte malienne au pouvoir est restée sourde à ces arguments.



Même au sein de la population ivoirienne, le sort de ses soldats a ému. Les stars du zouglou Yodé et Siro leur ont consacré une chanson avec un clip intitulée « Les 49 ». À la fois demande de libération des militaires et appel à la fraternité entre les peuples malien et ivoirien, la chanson est devenue très populaire.

Négociations depuis cet été

Selon le media d'information Africa Intelligence, les négociations quant au sort des soldats ivoiriens s’étaient intensifiées lors des derniers jours d’août. Le président ivoirien Alassane Ouattara et son homologie malien Assimi Goïta se sont entretenus plusieurs fois par téléphone. « Plusieurs détails restaient à régler, décrit cependant Africa Intelligence. Les tractations se poursuivent pour déterminer le nombre exact de soldats ivoiriens autorisés à regagner Abdjian ce week-end. »

Derrière ces négociations, Africa Intelligence mentionne que « le Togo a été sollicité par le pouvoir malien comme médiateur […] et a été au centre des négociations ces derniers jours." Selon cette même source, c'est le ministre des Affaires étrangères togolais Robert Dussey, mandaté par le président Faure Gnassingbé, qui a "orchestré les pourparlers entre les deux capitales.»