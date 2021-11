Trophée Lev Yachine : le Sénégal déplore la deuxième place d'Édouard Mendy

"Édouard Mendy joue bien, il a gagné la Ligue des champions. C'est un grand gardien, que j'admire. Je lui adresse mes compliments pour ce qu'il fait".



C'est en ces termes élogieux que Gianluigi Donnarumma a parlé du portier de Chelsea et international sénégalais. L'Italien, lauréat du trophée Lev Yachine, qui récompense le meilleur gardien de l'année, le sait. Il doit son trophée à ses performances remarquées durant l’Euro 2020, que sa sélection a remporté.

Pourtant, Édouard Mendy a été élu meilleur joueur africain de l'année lors des Ghana Football Awards. Il a remporté la Ligue des champions. Il est recordman de "clean sheets" consécutifs (matchs sans prendre de buts) dans la plus grande des compétitions de clubs.



Selon les Sénégalais, le choix de Donnaruma, pas toujours titulaire avec le Paris Saint-Germain (qu’il a rejoint cet été), est incompréhensible.



Voir, ci-dessous : Édouard Mendy élu meilleur joueur africain lors des Ghana Football Awards.

Pour Wiwsport, la "grotesque erreur de France Football a persisté jusqu’au bout". Le site qualifie cette deuxième place de "recalage" d’Édouard Mendy.

Snobé parce qu'Africain ?

L’ex-international sénégalais et joueur de l’Olympique de Marseille, Habib Beye, affirme, lui, qu'"il faut arrêter d’être hypocrite, Édouard Mendy est le meilleur gardien de l’année, il n’y a même pas débat".

Chez nos confrères de Canal+ Sport Afrique, le consultant explique la deuxième place d’Édouard Mendy par son statut de "joueur africain et sénégalais". "Sa sélection ne rayonne pas comme l’Italie peut rayonner en aura médiatique", précise-t-il.

#BallonDor 2021 - Donnarumma devant Mendy au palmarès du meilleur gardien : le coup de gueule d'Habib Beye



"Il faut arrêter d'être hypocrite, sur 12 mois Édouard Mendy est le meilleur gardien il y a même pas de débat" pic.twitter.com/OAeg3E0m7d — CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) November 29, 2021

Sur Twitter, le compte Actu Foot Afrique déroule le palmarès du sénégalais avant de déplorer que "ce n’est pas assez pour gagner le trophée Yachine". Le compte est formel : "la raison est qu’il est africain". Le site conclut : "tu es le vainqueur, pour nous".

Edouard Mendy en 2021 :



Vainqueur de la LDC

Vainqueur de la Supercup d'Europe

Meilleur gardien LDC

Record Clean sheets en LDC

Gardien UEFA de l’année



Mais ce n’est pas assez pour gagner le trophée #TropheeYachine. La raison est qu’il est africain. pic.twitter.com/j6K4E4Xg4j — Actu Foot Afrique (@ActuFootAfrique) November 29, 2021

En France, la célèbre magazine sportif SoFoot est, comme à son habitude, clinique : "Le vrai scandale du soir, ce n'est pas le 7e Ballon d'Or de Messi, mais Édouard Mendy qui ne gagne pas le trophée Yachine ".

Le vrai scandale du soir, ce n'est pas le 7e Ballon d'Or de Messi, mais Édouard Mendy qui ne gagne pas le trophée Yachine. #BallonDor https://t.co/JuxsW3HKFR — SO FOOT (@sofoot) November 29, 2021

Le principal intéressé, lui, a, malgré tout, exprimé sa gratitude sur son compte Instagram : "Ce soir, je me sens béni et reconnaissant grâce à tous vos messages, dans le monde entier, et à votre soutien sans fin".

Instagram Édouard Mendy

Rendez-vous le 17 janvier 2022, pour le trophée The Best, de la FIFA. Édouard Mendy y est nominé pour le titre de meilleur gardien. Il fera face à Alisson Becker (Liverpool, Brésil), Manuel Neuer (Bayern Munich, Allemagne), Kasper Schmeichel (Leicester City, Danemark) et… Gianluigi Donnarumma. L’occasion, pour le sénégalais, de prendre sa revanche ?



