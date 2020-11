Troubles en Côte d'Ivoire: rencontre Ouattara-Bédié prévue pour sortir de la crise

Le président Alassane Ouattara, réélu à la tête de la Côte d'Ivoire pour un troisième mandat controversé, devait rencontrer mercredi après-midi, pour la première fois depuis la présidentielle, son principal opposant, l'ex-président Henri Konan Bédié, pour tenter de mettre fin aux violences électorales qui ont fait 85 morts en trois mois.

"Le président Alassane Ouattara aura cet après-midi une rencontre avec le président du PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire) M. Henri Konan Bédié à 17 heures" (locales et GMT), a déclaré Sidi Touré, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement.

Selon M. Touré, le bilan global des troubles politiques qui ont souvent dégénéré en affrontements intercommunautaires, surtout dans le sud-est de la Côte d'Ivoire, s'établit à 85 morts et 484 blessés depuis le 10 août. Il y a eu 34 morts avant le scrutin, 20 le jour du vote et 31 après, a-t-il détaillé, ajoutant que 225 personnes ont été interpellées, 167 inculpées et 45 écrouées.

Des proches de M. Bédié ont confirmé sa venue.

L'opposition, qui ne reconnaît pas les résultats de l'élection présidentielle du 31 octobre, avait lancé une campagne de "désobéissance civile" puis un "Conseil national de transition" (CNT) censé remplacer M. Ouattara.

Plusieurs leaders de l’opposition, dont l'ancien Premier ministre Pascal Affi N'Guessan, son porte-parole, ont été arrêtés, alors que d'autres étaient bloqués à leur domicile par les forces de l'ordre.

Le président Ouattara avait dans une adresse à la Nation lundi proposé une rencontre à "son aîné" le président Bédié.

Mercredi, un communiqué du PDCI insistait sur plusieurs préalables à cette rencontre, dont la levée des blocus des résidences et la cessation des poursuites judiciaires contre les responsables de l'opposition.

- "Etre vus ensemble" -

Le blocus de la résidence de M. Bédié était effectivement levé mais celui chez Assoa Adou, un des leaders de l'opposition, était toujours en place vers 13H, a dit ce dernier à l'AFP.

"Que Bédié et Ouattara se voient et soient vus ensemble pourrait faire baisser la tension", avait jugé mardi un diplomate occidental à Abidjan.

Symboliquement, la rencontre entre MM. Ouattara et Bédié doit avoir lieu au Golf Hôtel d'Abidjan. C'est dans cet hôtel que M. Ouattara, alors président élu, s'était installé avec son gouvernement et ses alliés de l'époque, dont Henri Konan Bédié, lors de la crise de 2010-2011 qui l'opposait à Laurent Gbagbo.

Celui-ci refusait alors de reconnaître sa défaite électorale face à M. Ouattara.

La crainte d'une escalade des violences reste présente en Côte d'Ivoire, dix ans après la crise 2010-2011 qui avait fait 3.000 morts, ainsi que 300.000 réfugiés et un million de déplacés internes en Côte d’Ivoire, selon l'ONU.

Plus de 8.000 personnes ont fui la Côte d'Ivoire vers les pays voisins, principalement le Liberia, en raison des violences liées à l'élection présidentielle, a rapporté mardi l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).

Alternativement rivaux puis alliés puis à nouveau rivaux, M. Ouattara, 78 ans, et M. Bédié, 86 ans, dominent la vie politique ivoirienne depuis près de 30 ans.

Les deux hommes se réclament de l'héritage du président Félix Houphouet Boigny, le "père de l'indépendance". Après avoir longtemps voulu éloigner M. Ouattara du pouvoir, M. Bédié l'avait soutenu au second tour de la présidentielle 2010. Il s'en était suivi une "lune de miel", jusqu'à la rupture de 2018.

pgf /de/sba