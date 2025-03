Trump sur le Lesotho: la principale ONG LGBTQ dit ne pas recevoir de fonds américains

La principale ONG soutenant les personnes LGBTQ au Lesotho, People's Matrix, a assuré mercredi à l'AFP ne pas avoir reçu les "huit millions de dollars" évoqués par le président américain Donald Trump à propos de ce pays d'Afrique australe "dont personne n'a jamais entendu parler", selon lui.

"On ne reçoit littéralement pas de fonds américains", a démenti le porte-parole de l'ONG Tampose Mothopeng au lendemain du discours de Donald Trump devant le Congrès.

Le locataire de la Maison Blanche a justifié les coupes budgétaires à la hache dans l'aide internationale américain en citant notamment "huit millions de dollars pour promouvoir les LGBT+ dans la nation africaine du Lesotho, dont personne n'a jamais entendu parler".

"On n'a aucune idée de l'affectation de ces 8 millions de dollars", a ajouté Tampose Mothopeng. "On ne sait pas qui a reçu ou va recevoir cet argent."

"On ne dispose pas d'un tel budget ni d'un contrat approchant le quart de la moitié de cette somme", a-t-il encore assuré.

Le portail gouvernemental américain foreignassistance.gov compilant les subventions de toutes ses agences ne mentionne rien à propos de financement d'ONG soutenant les personnes LGBTQ.

Le Lesotho, royaume montagneux de 2,3 millions d'habitants enclavé dans l'Afrique du Sud, a été un bénéficiaire majeur des aides américaines ces dernières années.

Le pays compte l'un des taux de prévalence du VIH les plus élevés au monde: environ un adulte sur quatre est séropositif, selon le ministère de la Santé.

La santé est le premier secteur aidé par les fonds américains avec 120 millions de dollars alloués en 2024, dont 43,5 pour la seule lutte contre le VIH/Sida.

En l'absence de financement des Etats-Unis, les programmes de lutte contre le VIH au Lesotho risquent de s'effondrer, ont averti mi-février une trentaine d'ONG.

Le commentaire condescendant de Donald Trump sur ce pays largement rural a suscité des réactions indignées.

"Vous avez entendu parler du Royaume dans les cieux?", l'a apostrophé sur X le militant pro-démocratie Kananelo Boloetse. "J'imagine que non, trop occupé à jouer au golf pour le remarquer."

"Le Lesotho est le seul pays au monde entièrement situé à plus de 1.000 mètres d'altitude, plus haut que ne l'a jamais été votre cote de popularité, poursuit-il. "On est là, on est fiers, et on n'est pas là pour vous servir à faire des blagues."