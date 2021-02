Tuberculose: diffusion en Afrique d'un nouveau traitement à prix réduit

Un nouveau traitement contre la tuberculose, au coût réduit et qui divise par trois le nombre de médicaments à prendre, va être distribué dans cinq pays africains particulièrement touchés cette année, a annoncé mercredi l'organisme de recherche Aurum Institute.

"Des traitements pouvant soigner jusqu'à trois millions de patients devraient être disponibles pour les pays éligibles cette année", a expliqué dans un communiqué Aurum, une organisation à but non lucratif de recherche sur le sida et la tuberculose.

Le nouveau traitement permettra de réduire de neuf à trois le nombre de gélules à prendre chaque semaine.

Dans un premier temps, cinq pays ont été sélectionnés: l'Ethiopie, le Ghana, le Kenya, le Mozambique et le Zimbabwe.

Un accord conclu entre le fabricant, l'entreprise pharmaceutique Macleods, l'organisation internationale d'achats de médicaments pour les pays pauvres Unitaid et la Clinton Health Access Initiative (Chai) prévoit un prix maximum de 15 dollars pour un traitement complet sur trois mois.

Pour le PDG d'Aurum, Gavin Churchyard, ce nouveau traitement va rendre à nouveau crédible l'objectif d'éradiquer la tuberculose d'ici 2030.

"Nous aurons perdu au final, si la mortalité provoquée par le Covid-19 diminue, mais que les taux de tuberculose augmentent", a-t-il mis en garde.

Maladie infectieuse la plus meurtrière au monde, la tuberculose, qui est aussi vieille que l'humanité, tue plus d'1,4 million de personnes chaque année.

La maladie est sous-diagnostiquée et les programmes de traitement sous-financés. Dans le même temps, la pandémie de Covid-19 risque de saper les progrès réalisés ces dernières années pour freiner la diffusion de la tuberculose.