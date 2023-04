Tunisie: 14 nouveaux corps de migrants repêchés après un naufrage

Quatorze nouveaux corps de migrants originaires d'Afrique subsaharienne ont été repêchés au large de la Tunisie, portant à 24 le bilan des morts du dernier naufrage en date d'un bateau qui se dirigeait clandestinement vers l'Europe, ont annoncé les garde-côtes jeudi.

Ce nouveau drame survient alors que la situation des migrants, mais aussi des réfugiés et des demandeurs d'asile en Tunisie, s'est davantage précarisée après un discours incendiaire le 21 février du président Kais Saied pourfendant l'immigration clandestine et la présentant comme une menace démographique pour son pays.

Les garde-côtes avaient annoncé mercredi avoir récupéré dix corps de migrants d'Afrique subsaharienne après un naufrage mardi en Méditerranée au large de Sfax dans le centre-est de la Tunisie.

Les corps de 14 autres migrants, dont six femmes, ainsi que celui du "capitaine" tunisien du bateau sinistré ont été repêchés lors des opérations de recherche menées par les garde-côtes, a indiqué jeudi le porte-parole de la Garde nationale tunisienne dans un communiqué.

Le porte-parole a par ailleurs annoncé que 41 migrants tunisiens, dont cinq femmes et neuf enfants, avaient été "secourus" au large de Sousse, dans l'est du pays.

Des dizaines de migrants originaires d'Afrique subsaharienne ont péri ces dernières semaines après le naufrage au large de la Tunisie de bateaux de fortune les transportant clandestinement vers l’Europe.

La Tunisie, dont certaines portions de littoral se trouvent à moins de 150 km de l'île italienne de Lampedusa, enregistre très régulièrement des tentatives de départ de migrants, majoritairement originaires de pays d'Afrique subsaharienne, vers l'Italie.

Les départs se sont intensifiés après la charge du président Saied contre les migrants clandestines, dont la plupart arrivent en Tunisie pour tenter ensuite d'immigrer clandestinement par la mer vers l'Europe.

Des milliers de migrants ont atteint les côtes italiennes, notamment les rivages de l'île de Lampedusa au cours des derniers jours après avoir accompli la périlleuse traversée à bord d'embarcations de fortune depuis les côtes nord-africaines.

- "Lieu sûr" -

Le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'Homme Volker Türk a appelé jeudi à "des efforts concertés pour assurer un sauvetage rapide et un traitement digne, efficace et approfondi dans un lieu sûr" des migrants qui tentent de traverser la Méditerranée centrale.

L'onde de choc causée par la sortie du président Saied sur les migrants a été également ressentie par des centaines de demandeurs d'asile et de réfugiés se trouvant en Tunisie dans l'attente d'être évacués vers des pays tiers.

Des dizaines de demandeurs d'asile qui campaient devant le siège du Haut commissariat aux réfugiés des Nations unies (HCR) ont été dispersés mardi par la police tunisienne à coup des gaz lacrymogènes. Les autorités tunisiennes affirment être intervenues à la demande du HCR.

Après leurs dispersion, ces demandeurs d'asile sont venus grossir les rangs d'un autre campement improvisé devant les bureaux de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), vivotant dans un dénuement absolu.

Deux ONG, et le Forum tunisien des droits économiques et sociaux (FTDES), ont réclamé jeudi "un lieu sûr" pour eux.

"L'urgence c'est de protéger ces personnes. Il faut les mettre en lieu sûr, notamment les femmes et les enfants", a déclaré lors d'une conférence de presse Zeineb Mrouki d'Avocats sans frontières (ASF).

La Tunisie est signataire de la Convention de Genève (de 1951 sur la protection des réfugiés, ndlr), on l'appelle à garantir leurs droits fondamentaux et à leur donner à minima une situation viable. Il faut un hébergement d'urgence et ils ont beaucoup de problèmes de santé qu'il faut prendre en charge", a-t-elle dit.

Romdhane Ben Amor, du Forum tunisien des droits économiques et sociaux (FTDES), a demandé à ce que les autorités laissent les organisations d'aide et les citoyens assister ces réfugiés et migrants.

Confirmant l'interpellation d'un bénévole ces derniers jours, M. Ben Amor a dénoncé l'utilisation d'une loi tunisienne qui "criminalise toute forme d'aide aux personnes en situation irrégulière".